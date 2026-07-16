Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 16.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 1
Performance 1M: -21,62 %
Performance 1M: -21,62 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 2
Performance 1M: -5,52 %
Performance 1M: -5,52 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 3
Performance 1M: -4,86 %
Performance 1M: -4,86 %
Enel
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 4
Performance 1M: +4,36 %
Performance 1M: +4,36 %
SAFRAN
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +4,80 %
Performance 1M: +4,80 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 6
Performance 1M: +0,97 %
Performance 1M: +0,97 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 7
Performance 1M: +5,07 %
Performance 1M: +5,07 %
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