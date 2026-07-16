Schaeffler erfindet sich neu: UBS traut Aktie nach Kursrutsch wieder mehr zu

Damit hat sich ein Großteil des Bewertungsaufschlags, den Investoren zuvor für langfristige Wachstumsfantasien bezahlt hatten, bereits abgebaut. Die Analysten sehen deshalb ein ausgewogeneres Chance-Risiko-Verhältnis. Wie es im Report heißt, sei der Investmentfall inzwischen deutlich ausgeglichener geworden, was die neutrale Einstufung rechtfertige.

Die Schweizer UBS stuft den deutschen Industrieriesen Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hoch und erhöht das Kursziel auf 8,10 Euro. Der Grund: Nach dem deutlichen Kursrückgang der vergangenen Monate erscheint die Bewertung des Autozulieferers den Analysten nun angemessener. Die Aktie war seit ihrem Januar-Hoch um etwa ein Drittel eingebrochen und notiert derzeit bei rund 8,40 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kern des Optimismus sind vor allem die neuen Standbeine abseits des klassischen Autogeschäfts. Schaeffler hat zuletzt kräftig in Richtung Humanoide Robotik, Verteidigung, Drohnen und Raumfahrt diversifiziert. Kooperationen mit dem chinesischen Anbieter Leju Robotics, dem vietnamesischen Unternehmen VinDynamics sowie dem Schweizer Robotikspezialisten Hexagon Robotics sollen den Zulieferer als Ausrüster für Aktuatoren und Getriebe in der wachsenden Robotik-Branche positionieren.

Zusätzlich baut Schaeffler mit einem Abkommen mit dem Satellitenspezialisten Spire Global und einer Partnerschaft mit dem französischen Drohnenhersteller Delair sein Standbein im Verteidigungs- und Raumfahrtsektor aus, unterstützt durch die neu geschaffene Position einer eigenen Chefin für dieses Geschäftsfeld.

Die UBS beziffert den Wert dieser neuen Geschäftsfelder inzwischen mit 2,40 Euro je Aktie, deutlich mehr als die zuvor angesetzten 1,70 Euro. Trotzdem bleibt das Kerngeschäft die größte Belastung: Rund zwei Drittel des Umsatzes stammen weiterhin aus der Autoindustrie, und gerade die E-Mobility-Sparte kämpft mit roten Zahlen. Bis 2028 soll die Marge dort von derzeit stark negativen Werten auf über null Prozent steigen, ein ambitioniertes Ziel, an dessen Erreichbarkeit die Analysten weiterhin zweifeln.

Die Ende der Woche im August anstehenden Quartalszahlen dürften laut UBS kaum kursbewegend wirken. Wichtiger für die Aktie seien weitere Nachrichten aus den neuen Wachstumsfeldern, insbesondere zur ersten geplanten Kleinserienproduktion im Bereich Humanoide Robotik.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 8,54EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.





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