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    ROUNDUP

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    Krankenversicherer Unitedhealth hebt Gewinnziel erneut an - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • UnitedHealth erholt sich schneller als erwartet
    • Konzernchef Hemsley hob Zielwerte für 2026 an
    • Gewinn je Aktie steigt auf 19,50 bis 20 Dollar
    ROUNDUP - Krankenversicherer Unitedhealth hebt Gewinnziel erneut an - Kurssprung
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der größte US-Krankenversicherer Unitedhealth kommt nach seinem Krisenjahr 2025 besser aus dem Tief als gedacht. Angesichts überraschend guter Geschäfte im zweiten Quartal hob Konzernchef Stephen Hemsley seine Ziele für 2026 ein weiteres Mal an. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll nun 19,50 bis 20 Dollar je Aktie erreichen.

    Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im frühen US-Handel legte die Unitedhealth-Aktie an der Spitze des Dow Jones Industrial um fast fünf Prozent zu.

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    Der langjährige Konzernchef hatte die Führung von Unitedhealth in dessen Krise 2025 wieder übernommen und dem Unternehmen einen Schrumpfkurs verordnet. Die Erholung gelang dann aber schneller als gedacht, und im April legte Hemsley die Latte für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr bereits auf mehr als 18,25 Dollar nach oben. Nun soll das Ergebnis noch stärker steigen.

    "Wir haben im ersten Quartal erste Anzeichen einer Erholung gesehen, die für uns sehr ermutigend waren", sagte Finanzchef Wayne DeVeydt. Diese hätten sich in den darauffolgenden Monaten als beständig erwiesen. So entwickelten sich die Behandlungskosten im zweiten Quartal deutlich besser als von Analysten erwartet. Der Quartalsgewinn übertraf sogar die optimistischste Schätzung.

    Der Umsatz des Konzerns stieg im Jahresvergleich nur leicht auf rund 112 Milliarden US-Dollar (knapp 98 Mrd Euro). Der Überschuss legte jedoch um mehr als 60 Prozent auf fast 5,5 Milliarden Dollar zu.

    Unitedhealth war 2025 wiederholt ins Visier staatlicher Ermittlungen geraten. Das Management kappte seine Jahresziele und strich sie später wegen hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett, bevor der frühere Chef Hemsley zurück an die Spitze wechselte. Das Unternehmen verkauft nun Geschäftsteile, soll weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften./stw/mis/stk/he

    Unitedhealth Group

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    ISIN:US91324P1021WKN:869561
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,82 % und einem Kurs von 382,6 auf Tradegate (16. Juli 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +7,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 348,18 Mrd..





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