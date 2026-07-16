ROUNDUP
Krankenversicherer Unitedhealth hebt Gewinnziel erneut an - Kurssprung
- UnitedHealth erholt sich schneller als erwartet
- Konzernchef Hemsley hob Zielwerte für 2026 an
- Gewinn je Aktie steigt auf 19,50 bis 20 Dollar
EDEN PRAIRIE (dpa-AFX) - Der größte US-Krankenversicherer Unitedhealth kommt nach seinem Krisenjahr 2025 besser aus dem Tief als gedacht. Angesichts überraschend guter Geschäfte im zweiten Quartal hob Konzernchef Stephen Hemsley seine Ziele für 2026 ein weiteres Mal an. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll nun 19,50 bis 20 Dollar je Aktie erreichen.
Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Im frühen US-Handel legte die Unitedhealth-Aktie an der Spitze des Dow Jones Industrial um fast fünf Prozent zu.
Der langjährige Konzernchef hatte die Führung von Unitedhealth in dessen Krise 2025 wieder übernommen und dem Unternehmen einen Schrumpfkurs verordnet. Die Erholung gelang dann aber schneller als gedacht, und im April legte Hemsley die Latte für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr bereits auf mehr als 18,25 Dollar nach oben. Nun soll das Ergebnis noch stärker steigen.
"Wir haben im ersten Quartal erste Anzeichen einer Erholung gesehen, die für uns sehr ermutigend waren", sagte Finanzchef Wayne DeVeydt. Diese hätten sich in den darauffolgenden Monaten als beständig erwiesen. So entwickelten sich die Behandlungskosten im zweiten Quartal deutlich besser als von Analysten erwartet. Der Quartalsgewinn übertraf sogar die optimistischste Schätzung.
Der Umsatz des Konzerns stieg im Jahresvergleich nur leicht auf rund 112 Milliarden US-Dollar (knapp 98 Mrd Euro). Der Überschuss legte jedoch um mehr als 60 Prozent auf fast 5,5 Milliarden Dollar zu.
Unitedhealth war 2025 wiederholt ins Visier staatlicher Ermittlungen geraten. Das Management kappte seine Jahresziele und strich sie später wegen hoher Kosten für medizinische Behandlungen komplett, bevor der frühere Chef Hemsley zurück an die Spitze wechselte. Das Unternehmen verkauft nun Geschäftsteile, soll weniger Kunden bedienen und weniger einnehmen, aber mehr Gewinn erwirtschaften./stw/mis/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,82 % und einem Kurs von 382,6 auf Tradegate (16. Juli 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +7,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 348,18 Mrd..
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Community Beiträge zu Unitedhealth Group - 869561 - US91324P1021
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Ob nun 489 oder 500 US habe ich im Chart gezeichnet!
Uns Beiden weiterhin gutes Gelingen,
Gruss RS
Es scheinen nicht viele User noch bei der Aktie investiert zu sein, schade der Aufschwung beginnt!
UnitedHealth Group Aktie ... WKN: 869561 .....ISIN: US91324P1021
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22. Juni 2026 UnitedHealth investiert 3 Milliarden Dollar in die KI-Strategie
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-bets-3-billion-ai-133130049.html
UnitedHealth Group ( NYSE:UNH ) stellt künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt ihrer Sanierungsstrategie, um sich vom Gewinneinbruch des letzten Jahres zu erholen. Der größte US-amerikanische Krankenversicherer plant, in den Jahren 2026 und 2027 drei Milliarden US-Dollar in KI zu investieren. Führungskräfte geben an, dass die Technologie bereits jetzt eine Rendite von 2:1 generiert, indem sie manuelle Arbeit automatisiert, die Effizienz steigert und potenziell den Patientenkomfort erhöht.
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Das Unternehmen setzt KI für eine Vielzahl administrativer Aufgaben ein, von der Auswertung von Patientenakten für mobile Pflegekräfte über die Analyse von Millionen von Kundenanrufen bis hin zum Testen von KI-Systemen, die Arztpraxen anrufen, um Termine zu vereinbaren. UnitedHealth erwartet zudem, dass KI in diesem Jahr zu einer Senkung der Betriebskosten um fast eine Milliarde US-Dollar beitragen wird, während Optum Real, ein System zur Überprüfung des Versicherungsschutzes für medizinische Leistungserbringer, seit seinem Start im letzten Jahr rund eine Milliarde Transaktionen verarbeitet hat.
Die Wall Street scheint sich auf die potenziellen Kosteneinsparungen zu konzentrieren. Analysten von Morgan Stanley weisen darauf hin, dass Versicherer und medizinische Leistungserbringer jährlich 80 Milliarden US-Dollar für administrative Transaktionen ausgeben. Dennoch muss UnitedHealth die skeptische Öffentlichkeit möglicherweise davon überzeugen, dass KI den Patienten zugutekommt und nicht nur den Gewinn steigert. Das Unternehmen sieht sich mit Klagen wegen Versicherungsalgorithmen und genauerer Prüfung konfrontiert, nachdem ein Bericht des US-Generalinspekteurs einen Algorithmus von naviHealth mit höheren Ablehnungsquoten in Verbindung brachte, die jedoch im Berufungsverfahren fast immer aufgehoben wurden.
UnitedHealth (UNH) unternimmt wichtigen Schritt zur Beilegung des FTC-Preisstreits um Insulin
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-unh-takes-major-step-130934214.html
Mit einem Leerverkaufsanteil von 2,12 % der ausstehenden Aktien zählt UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH ) zu den 7 besten Aktien im Bereich Langlebigkeit und Anti-Aging, die man kaufen sollte .
Am 12. Juni erzielten Tochtergesellschaften der UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), darunter OptumRx und Emisar Pharma Services, eine Einigung mit der Federal Trade Commission (FTC) zur Beilegung von Vorwürfen wettbewerbswidriger und unlauterer Rabattpraktiken im Zusammenhang mit der Preisgestaltung von Insulinmedikamenten. Gemäß der Vereinbarung wird das Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zur Prüfung eines Vergleichsvorschlags durch die FTC ausgesetzt. Die FTC ordnete die Aussetzung aller Verfahren gegen die Optum-Unternehmen bis zu ihrer Prüfung und Entscheidung über den Vergleichsvorschlag an. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Beilegung des aufsichtsrechtlichen Sachverhalts dar.
Am 8. Juni hob JPMorgan das Kursziel für UnitedHealth Group von 420 auf 466 US-Dollar an und bestätigte die Kaufempfehlung. Das Unternehmen aktualisierte seine Modelle für Gesundheitsdienstleistungen und erhöhte seine Bewertungsprognose, was das anhaltende Vertrauen in das langfristige Ertragspotenzial und die Marktposition des Unternehmens im Gesundheitssektor widerspiegelt.
Die UnitedHealth Group wurde 1974 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota. Sie bietet über UnitedHealthcare Krankenversicherungen und über Optum pharmazeutische Leistungen und Pflegedienstleistungen an. Über die UnitedHealth Foundation finanziert sie Forschung zum gesunden Altern und baut Medicare Advantage aus, um die Lebenserwartung zu verbessern.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS