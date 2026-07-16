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    Drei Tage in Folge

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    Polen fängt russische Flugzeuge ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Polnische Luftwaffe fing drei Tage russische Jets ab
    • Su-30 und Il-20 von polnischen Jets eskortiert
    • Polnischer Luftraum blieb unversehrt, Lage angespannt
    Drei Tage in Folge - Polen fängt russische Flugzeuge ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Luftwaffe hat nach Militärangaben drei Tage in Folge russische Kampfflugzeuge über der Ostsee abfangen müssen. "Die Russen testen erneut die Leistungsfähigkeit unserer Flugabwehrsysteme", schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf dem Portal X.

    Demnach fingen zwei polnische Maschinen aus Malbork (früher Marienburg) zunächst zwei russische Kampfjets vom Typ Suchoi Su-30 ab. Dann sei ein russisches Aufklärungsflugzeug etwa 30 Kilometer vor der pommerschen Ostseeküste bei Jastrebia Gora gesichtet worden. Die polnischen Flieger hätten die Iljuschin Il-20 weiter aufs Meer hinaus eskortiert, wo schwedische Jets die Begleitung übernommen hätten. Der polnische Luftraum sei in beiden Fällen nicht verletzt worden, teilte der Verteidigungsminister mit.

    Russische Erkundungsflüge in Serie

    Die russischen Erkundungsflüge vor der Küste des NATO-Mitglieds Polen haben Warschauer Angaben zufolge nach einer Pause wieder zugenommen. Am Dienstag stoppten polnische Jets ein Aufklärungsflugzeug Il-20, am Mittwoch waren es zwei Kampfjets Su-30. Russland und Nato-Staaten teilen sich den Ostseeraum; die Lage ist wegen des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine angespannt.

    In Polen und den baltischen Staaten gibt es Befürchtungen, dass Russland wegen seiner Probleme im Ukraine-Krieg Provokationen gegen Nato-Gebiet unternehmen könnte. Von Moskauer Seite heißt es, man werde keine Nato-Mitglieder angreifen. Beim sogenannten Abfangen in der Luft nehmen die Piloten Sichtkontakt zur gegnerischen Besatzung auf und signalisieren, dass deren Flugzeug sich entfernen soll./fko/DP/men







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