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Corning Aktie verliert deutlich an Wert - 16.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die Corning Aktie bisher Verluste von -8,24 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Corning Aktie.
Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.
Corning aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.07.2026
Die Corning Aktie notiert aktuell bei 139,43€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,24 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,52 € entspricht. Die Talfahrt der Corning Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 139,43€, mit einem Minus von -8,24 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Corning-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,93 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +99,37 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.
Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-15,19 %
|1 Monat
|-14,38 %
|3 Monate
|+5,93 %
|1 Jahr
|+232,70 %
Informationen zur Corning Aktie
Es gibt 861 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,49 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von Corning
3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,43 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +0,47 %. Prysmian notiert im Minus, mit -4,05 %.
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Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.