Corning Aktie verliert deutlich an Wert - 16.07.2026

Die Corning Aktie notiert aktuell bei 139,43€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,24 % nachgegeben, was einem Verlust von -12,52 € entspricht. Die Talfahrt der Corning Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 139,43€, mit einem Minus von -8,24 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Corning-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,93 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,38 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +99,37 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,19 % 1 Monat -14,38 % 3 Monate +5,93 % 1 Jahr +232,70 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 16.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 861 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,49 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Corning

3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,43 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +0,47 %. Prysmian notiert im Minus, mit -4,05 %.

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Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.