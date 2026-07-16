Praktisch kein Schiffverkehr
Kein Rohöl: Straße von Hormus wird zum Nadelöhr
Der Schiffverkehr in der Straße von Hormus kommt zum Erliegen. Damit wird die inzwischen bekannteste Meerenge der Welt zum Nadelöhr für den Rohöl-Markt und der Weltwirtschaft.
Nach Angaben des Datenanbieters Kpler durchquerten am Mittwoch neun Schiffe die Meerenge – überwiegend auf der iranischen Route. Am Vortag waren es noch 13 gewesen. Kpler ist ein französisches Daten- und Analyseunternehmen, das sich auf Rohstoffmärkte und globale Schiffsbewegungen spezialisiert hat.
Am Dienstag hatte laut Kpler ein Suezmax-Tanker mit rund 1 Million Barrel saudischem Rohöl die Meerenge verlassen. Dabei war ihr AIS-Transponder (Automatic Identification System, Ortungssystem) abgeschaltet. Das ist für die Schiffe risikobehaftet, weil sie schwerer zu navigieren sind: Aber anscheinend wird das einem möglichen Angriff vorgezogen.
Am Mittwoch passierten keine Very Large Crude Carrier (VLCC), also besonders große Rohöltanker, und auch keine Flüssigerdgas-Tanker (LNG-Tanker) erkennbar die Straße von Hormus.
Das US-Zentralkommando (CENTCOM) teilte am Mittwoch mit, es habe einen unbeladenen Öltanker außer Gefecht gesetzt, der versucht habe, zur iranischen Insel Kharg zu fahren. Nachdem das Schiff mehrere Warnungen ignoriert habe, seien Hellfire-Raketen in den Schornstein des Schiffes abgefeuert worden. Der unter der Flagge Curaçaos fahrende VLCC-Tanker "Belma" befinde sich demnach nicht länger auf dem Weg in den Iran.
Seit der Wiederaufnahme einer Seeblockade gegen den Iran am Dienstag habe das US-Militär zwei Schiffe umgeleitet und ein weiteres außer Gefecht gesetzt, teilte die US-Armee mit.
Die Kampfhandlungen haben sich verschärft, seit der Iran am späten Samstag erklärt hatte, die Straße von Hormus geschlossen zu haben. Militärische Operationen verhindern derzeit, dass Schiffe die Meerenge regulär passieren können. Vormals wurden hier rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gastransporte abgewickelt.
Am Mittwoch liefen den Daten zufolge fünf leere Schiffe in den Persischen Golf ein: darunter drei kleinere Öltanker sowie zwei Massengutfrachter für den Transport von Getreide.
Die vier Schiffe, die die Straße von Hormus am Mittwoch verließen, transportierten Flüssiggas (LPG), Kohle, Heizöl und Düngemittel.
Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist nach explosionsartigem Anstieg zum Ende dieser Woche zur Ruhe gekommen. Ausschlaggebend war vor allen Dingen der US-Inflationsbericht, der eine geringere Teuerung als erwartet auswies.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion