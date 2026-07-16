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    VETRESKA bringt gemeinsam mit seinem Markenpartner Ollie Bearman vom Motorsport inspiriertes Haustierzubehör auf den Markt

    VETRESKA bringt gemeinsam mit seinem Markenpartner Ollie Bearman vom Motorsport inspiriertes Haustierzubehör auf den Markt
    Foto: adobe.stock.com

    Die „Circuit Collection" überträgt die Designsprache des Motorsports auf eine neue Generation von unverzichtbaren Produkten für Haustiere

    SINGAPUR, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Nach dem Start seiner weltweiten Markenkampagne „Fast Life. Neu interpretiert." – VETRESKA präsentiert heute die „Circuit Collection", eine neue, vom Motorsport inspirierte Accessoire-Linie für Haustiere, die in Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Fahrer und globalen Markenpartner Ollie Bearman entwickelt wurde.

    F1 Driver Ollie Bearman and his dogs Freddie and Ruby present VETRESKA’s Circuit Collection

    Inspiriert von der Geschwindigkeit, Präzision und Bildsprache des Motorsports übersetzt die Kollektion Designelemente aus dem Rennsport in hochwertige Alltagsartikel für moderne Haustierbesitzer. Die „Circuit Collection", in der Ollie Bearman zusammen mit seinen beiden Hunden Freddie und Ruby zu sehen ist, knüpft an die Geschichte von „Fast Life. Neu interpretiert" an. Die Markenkampagne, die auf Bearmans eigenen Erfahrungen mit einem Leben auf der Überholspur basiert, beschäftigt sich mit der Idee, dass Haustiere auch in einem Leben, das ständig in Bewegung ist, weiterhin im Mittelpunkt stehen. Das Konzept zielt darauf ab, bei Tierhaltern, die Beruf, Familie und ein aktives Leben unter einen Hut bringen müssen, auf breitere Resonanz zu stoßen, und spiegelt damit einen allgemeinen Wandel in der modernen Tierhaltung wider, bei dem ein schnelllebiger Lebensstil und eine tiefgehende Beziehung zu Haustieren zunehmend Hand in Hand gehen.

    Die „Circuit Collection" umfasst ein komplettes System für den Spaziergang, darunter die multifunktionalen Connect-Seilleinen, die Connect Classic-Seilleinen, die Connect Lite-Seilleinen, das Quick-Fit-Geschirr, Kotbeutelspender sowie passende Nachfüllbeutel – alles so konzipiert, dass die einzelnen Teile nahtlos miteinander harmonieren.

    Inspiriert von der Ästhetik des Motorsports kombiniert die Kollektion eine kräftige Farbpalette aus Rennrot, Silber und Schwarz mit stromlinienförmigen Silhouetten, Kontrastnähten und hochwertigen Metallbeschlägen. Hergestellt aus leichtem, vom Klettern inspiriertem Seil, strapazierfähigen Aluminiumkomponenten und einer intuitiven Schnellverschlusskonstruktion – jedes Detail vereint Leistung, Komfort und modernes Design.

    Neben dem Kernsortiment bringt VETRESKA außerdem die limitierte „Circuit Capsule"-Edition auf den Markt – ein exklusives Set, bestehend aus der multifunktionalen „Connect"-Leine, einem Kotbeutelspender, einem exklusiven Anhänger und einer charakteristischen Tragetasche, das das komplette Spaziergangserlebnis in einem Paket vereint.

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