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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 16.07.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • USA erhöhen Druck auf Iran gemischte Signale aus Teheran
    • Bund will jetzt härter gegen Steuerbetrug vorgehen
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA gesunken
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 16.07.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROUNDUP 4: USA wollen Druck auf Iran erhöhen - was will Teheran?

    WASHINGTON/TEHERAN - Nach neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran sendet die Führung in Teheran gemischte Signale über mögliche weitere Verhandlungen. Der iranische Parlamentspräsident und Chefverhandler Mohammed Bagher Ghalibaf ließ die Tür dafür offen, mahnte aber zugleich, dass man keine Angst davor haben dürfe, kriegerisch eigene Interessen durchzusetzen. In der Stellungnahme von Mittwoch, die teilweise im Fernsehen verlesen wurde, betonte er zudem, dass der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus beanspruche. Wegen des Streits um die für den globalen Energiehandel wichtige Meerenge ist der Konflikt wieder eskaliert.

    ROUNDUP: Wie der Staat härter gegen Steuerbetrüger vorgehen will

    BERLIN - Die Bundesregierung will härter gegen Steuerbetrüger vorgehen. Der Druck soll verstärkt werden. "Die Ehrlichen in unserer Gesellschaft dürfen nicht die Dummen sein", sagte Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) in Berlin. "Die wenigen, die betrügen, schaden allen, die ehrlich ihre Steuern zahlen." Gemeinsam mit Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) legte Klingbeil einen Aktionsplan vor, der unter anderem härtere Strafen, eine Registrierkassen-Pflicht und eine bessere Koordination von Ermittlungen umfasst.

    USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen

    WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Sie gingen in der vergangenen Woche um 8.000 auf 208.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 217.000 Anträgen gerechnet. Der Wert aus der Vorwoche wurde um 1.000 auf 216.000 nach oben revidiert.

    USA: Einzelhandelsumsätze steigen wie erwartet

    WASHINGTON - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Juni wie erwartet gestiegen. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

    ROUNDUP: Ukraine attackiert Großstadt und Öldepots an der Wolga

    SARATOW - Ukrainische Drohnen sind nach Angaben der örtlichen Behörden in ein Wohnhaus der südrussischen Großstadt Engels an der Wolga eingeschlagen. Schrieb Gouverneur Roman Bassurgin zunächst in sozialen Netzwerken, dass es keine Verletzten gebe, teilte die Staatsanwaltschaft später mit, dass Menschen zu Schaden gekommen seien. Details gab die Behörde nicht bekannt. Medienberichten zufolge haben die Drohnen zudem ein Feuer auf dem Militärflugplatz der dort stationierten Bomberflotte ausgelöst. Das Ausmaß der Schäden ist unbekannt. Offizielle Stellen haben diese Berichte bislang nicht bestätigt.

    Exportkontrollen auf Helium - China will Versorgung sichern

    PEKING - Nach einer Ankündigung von Exportkontrollen auf Helium hat China weitere Details für seine Maßnahmen bekannt gemacht. Die Volksrepublik sei ein wichtiger Importeur des Edelgases, sagte der Sprecher des Handelsministeriums He Yadong in Peking. Die vorübergehende Entscheidung für ein Ausfuhrverbot von Helium diene dazu, die inländische Versorgung sicherzustellen, erklärte er weiter.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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