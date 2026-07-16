Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.013,52USD pro Feinunze und notiert damit -1,16 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 56,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,43 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 84,74USD und verzeichnet ein Minus von -1,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 78,87USD und verzeichnet ein Minus von -1,08 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.285,50 USD -0,46 % Platin 1.656,00 USD -1,43 % Kupfer London Rolling 13.565,24 USD 0,00 % Aluminium 3.175,08 PKT +0,52 % Erdgas 2,842 USD -2,97 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -2,97 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.07.26, 17:29 Uhr.