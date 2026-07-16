Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.013,52USD pro Feinunze und notiert damit -1,16 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 56,45USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,43 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 84,74USD und verzeichnet ein Minus von -1,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 78,87USD und verzeichnet ein Minus von -1,08 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.285,50USD
|-0,46 %
|Platin
|1.656,00USD
|-1,43 %
|Kupfer London Rolling
|13.565,24USD
|0,00 %
|Aluminium
|3.175,08PKT
|+0,52 %
|Erdgas
|2,842USD
|-2,97 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -2,97 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
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Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.07.26, 17:29 Uhr.