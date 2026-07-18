Nach 50 %-Kursverlust: So bewerten wO-User das neue Statement des L&S-Vorstands

Die Diskussion rund um Lang & Schwarz bleibt auch in dieser Woche das dominierende Thema in der wallstreetONLINE-Community. Im Mittelpunkt der Diskussion steht weiterhin die Frage, welche langfristigen Folgen der Strategiewechsel von Trade Republic für das Düsseldorfer Finanzunternehmen haben wird.

Neue Impulse erhielt die Debatte am Donnerstag, dem 16. Juli, als Lang & Schwarz eine ausführliche Stellungnahme zur aktuellen Entwicklung abgab. Darin betont das Unternehmen, dass die Geschäftsentwicklung nicht allein vom Orderflow eines einzelnen Partners abhänge. Gleichzeitig verweist Lang & Schwarz auf die positive Entwicklung des Geschäfts mit strukturierten Produkten, das im ersten Halbjahr 2026 mit einem Ergebnis aus der Handelstätigkeit von rund 30 Millionen Euro einen deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet habe.

In der Community werden die Aussagen des Unternehmens unterschiedlich bewertet. Während einige Anleger die Zahlen zum Bereich Strukturierte Produkte als wichtiges Signal sehen und darin den Beleg erkennen, dass Lang & Schwarz auch unabhängig von Trade Republic über profitable Geschäftsfelder verfügt, bleiben andere Nutzer skeptisch. Kritisiert werden vor allem der Zeitpunkt und die fehlenden Details zur künftigen Strategie. Im Fokus der Diskussion stehen daher weiterhin die Auswirkungen auf das Market Making, die Zukunft des angekündigten Projekts sowie die Frage nach der künftigen Ertrags- und Dividendenperspektive. Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur aktuellen Lage bei Lang & Schwarz:

Smallvalueinvestor: "Es steht nichts neues drin. Klingt aber gut. Warum bringen sie diese Nachricht 14 Tage später. Aufgewacht, oder was? Ich fasse es nicht!"

darauf moneyburner1: "Doch! Das neue System soll Ende 2026 laufen….nicht in 2-3 Jahren"

Matze1111: "Bei der Stellungnahme zum Gegenantrag kann man segr deutlich erkennen, was das Unternehmen möchte. Geld im Unternehmen halten. Interessant ist auch, dass mit einem kurzen Satz auf den Antrag reagiert wird.

Hier wird jetzt schon über die Dividende im nächsten Jahr diskutiert. Was passiert, wenn die Planungen für das Projekt "plötzlich" Geld kosten und man den Gewinn in den Bankenfonds gibt, weil man "mittelfristig" mit großer Handelstätigkeit bei dem Projekt ausgeht?

Ich freue ich, dass die Fans sich über die Einladung zur HV freuen und Dax seine Berechnungen weiter hier vorstellen kann, aber bis das Projekt veröffentlicht wird, wird es sehr lange dauern...."

Nebenwertewette: "Die Meldung von L&S ist dünner als der Kaffee nach dem vierten Aufguss."

PawnJo: "LuS muss jetzt ein neues Geschäft aufbauen. Aktionäre sehen wahrscheinlich kein Geld. Das werden harte Zeiten. Kann mir nicht vorstellen, dass Fantasie aufkommt."

Feister: "Zitat: "Das Geschäftsfeld Strukturierte Produkte ist unabhängig von dem Orderflow der Trade Republic. In diesem Bereich hat Lang & Schwarz im ersten Halbjahr 2026 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von etwa EUR 30 Mio. erzielt." Zitatende

Alleine die strukturierten Produkte tragen schon die Personalkosten und erzeugen Konzerngewinn. Sehr wertvolle Info!"

Moinmoin13: "Diese Aussage aus der Stellungnahme: "...Das Projekt verfolgt das Ziel, zusätzliche Marktpotenziale zu erschließen und die Ertragsbasis des Market-Making-Geschäfts langfristig zu verbreitern, auch wenn bisher bestehende Orderströme voraussichtlich nicht vollständig ersetzt werden können. ..." zeigt ziemlich klar, dass in Zukunft, zumindest im Market-Making (auch mit dem neuen "Projekt), kleinere Brötchen gebacken werden."

Louisvenosta8: "Und wer genau hinguckt, beim Ergebnis aus der Handelstätigkeit, der sieht, dass sie nur von 20 Mio. im Vorjahr sprechen fairerweise, aber 2 Mio. Zinsergebnis im Strukturierte Produke Bereich noch zusätzlich hatten bedingt durch Treasury. Daher würde ich gar mindestens von 32 Mio. für den Strukturierte Produkte Bereich inkl. Treasury dann veranschlagen. Macht das Schwein natürlich nicht fett, aber immerhin die kleinen Brötchen. Und wir brauchen ja aktuell nur 15 Mio Gewinn für ein bescheidenes KGV von 10."

Matze1111: "Es wird hier viel über das Handelssystem gesprochen, noch gibt es das überhaupt nicht. Wenn ich die Meldung richtig gelesen habe, gibt es noch keine Verträge und Genehmigung notwendig sind, ist auch nicht bekannt. Es hört sich hier in vielen Beiträgen an, als sei es längst am Markt und "müsse" nur profitabel werden. Warum soll ich jetzt kaufen, wenn nichts geklärt ist?"

Straßenkoeter: "Das Management wird die Dividende kürzen oder ganz streichen. Die brauchen das Geld nun für den Umbau. Wird hier keine tolle Zeit für Aktionäre werden. Seitenlinie aus meiner Sicht die einzig vernünftige Option."

darauf Nickname79: "Die 2 € Dividende stehen doch als Vorschlag für die Hauptversammlung drin, also nix von Kürzung zu erkennen!"

darauf Fullhouse1: "Mit der Bestätigung der Dividende wurde erst einmal der aktuelle Kursverfall gebremst. Was den neuen Handelsplatz betrifft, kann dieser ja nur dann für die verschiedenen Broker interessant sein, wenn man eine Infrastruktur/Plattform anbietet, wo diese dann selbst handeln können und LuS allenfalls ausgleichend tätig ist. LuS wird also nur einen Bruchteil am Handelsergebnis erhalten (10-20%???). Gleichzeitig tritt diese Plattform in den Wettbewerb mit den etablierten Handelsplätzen wie Xetra, Tradegate, Gettex usw. und den eigenen Handelsplätzen. Bei einem Erfolg dieser Plattform würde erst einmal viel Umfang von den bestehenden Handelsplätze abgezogen. Sollte dies für diese bedrohlich wirken, würden vermutlich Wettbewerbsprodukte entstehen. Insgesamt eine Marktentwicklung, die wahrscheinlich die Broker stärkt und die bestehende Börsen/Handelsplätze schwächt. Also allenfalls eine Überlebensstrategie mit ungewissem Ausgang."

Matze1111: "Der Kurs steht jetzt bei 15 €, vorher bei 27 €. Dazu wird ein Text veröffentlicht, der nichts sagt. Es wurde ein Gegenantrag gestellt, die Reaktion "die Gesellschaft hält an ihren Beschlüssen fest". Wie kann das passieren, dass man mit dem größten Partner nicht spricht? Es gibt vielleicht nichts schriftliches zwischen TR und dem Unternehmen, was ich nicht für nachvollziehbar halte. Es braucht über 4 Stunden, nachdem TR ihre Meldung veröffentlicht hat, um zu erklären, TR ist nicht mehr da, nehmen wir zur Kenntnis.Wie kann man sich da beim Vorstand bedanken?

Die Meldung vom Donnerstag sagt überhaupt nichts aus. Es sind so viele möglichen Hürden dort aufgezählt, dass das Handelssystem auch erst 2027 oder später kommen kann, ohne das das Unternehmen sich angreifbar macht."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei Lang & Schwarz gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zur Lang & Schwarz teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wO anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community