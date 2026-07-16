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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 17. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmensberichte und Q2-Zahlen ab 06:30 vormittags
    • Baugenehmigungen und Industrieproduktion zu festen Zeiten
    • Trump-Rede in der Nacht und EU-Energiepaket in Brüssel
    TAGESVORSCHAU - Termine am 17. Juli 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitg, den 17. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen
    07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen
    07:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen
    07:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen
    07:00 SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen
    07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen
    07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen
    07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen
    07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: United Utilities, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Burberry, Q1-Umsatz
    08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen
    12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 5/26
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 5/26 10:00 EUR: Leistungsbilanz 5/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (endgültig)
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 6/26 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion 6/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 6/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    03:00 USA: US-Präsident Donald Trump hält eine Rede an die Nation

    09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet: Haben Wohnungseigentümer Anspruch auf Split-Klimaanlage?

    09:00 DEU/FRA: Deutsch-Französische Regierungskonsultationen: Minister- und Verteidigungsrat + 15.15 gemeinsame Pk von Bundeskanzler Merz und Staatspräsident Macron

    BEL: EU-Kommission stellt Pläne für Überarbeitung des Treibhausgashandelssystems vor, Brüssel

    BEL: EU-Kommission stellt Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors vor

    BEL: EU-Kommission stellt Energiepaket vor

    IRL: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten

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