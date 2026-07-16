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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, SDAX glänzt: Tech unter Druck, US-Börsen mit Extrembewegungen

    Die Börsen zeigten heute ein wechselhaftes Bild: Während deutsche Leitindizes überwiegend nachgaben, setzten Nebenwerte und ausgewählte US-Titel markante Akzente.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, SDAX glänzt: Tech unter Druck, US-Börsen mit Extrembewegungen
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute uneinheitlich entwickelt. In Deutschland verzeichneten drei der vier großen Indizes Verluste. Der Leitindex DAX gab um 0,31 Prozent nach und notiert derzeit bei 24.917,79 Punkten. Ähnlich schwach zeigte sich der MDAX der mittelgroßen Werte, der um 0,29 Prozent auf 32.024,47 Punkte fiel. Deutlich stärker unter Druck stand der TecDAX: Der Technologieindex verlor 0,84 Prozent und liegt aktuell bei 3.776,04 Punkten. Ein positives Ausrufezeichen setzte dagegen der SDAX. Der Index der kleineren Werte legte um 0,45 Prozent zu und kletterte auf 18.322,33 Punkte. Damit zeigte sich das Nebenwerte-Segment robuster als die Standard- und Technologiewerte. An den US-Börsen ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones legte leicht um 0,23 Prozent zu und steht bei 52.772,54 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 tendiert hingegen schwächer und verliert 0,17 Prozent auf 7.556,19 Punkte. Insgesamt zeigen die heutigen Kursbewegungen eine gewisse Zurückhaltung der Anleger, wobei sich vor allem Technologiewerte schwächer präsentieren, während Nebenwerte in Deutschland und Standardwerte in den USA etwas Unterstützung finden.

    DAX

    Im DAX führten Symrise (+2.05%), Beiersdorf (+1.71%) und Henkel VZ (+1.35%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite fielen E.ON (-2.07%), Siemens Energy (-2.97%) und Infineon Technologies (-4.48%) deutlich. Fazit: Die Aufwärtsbewegungen blieben moderat, während die Verluste mit bis zu -4,48% deutlich stärker ausfielen.

    MDAX

    Im MDAX lagen KRONES (+2.96%), FUCHS Pref (+2.50%) und AUTO1 Group (+2.35%) vorne. Demgegenüber sanken SILTRONIC AG (-3.11%), Aurubis (-3.15%) und AIXTRON (-5.27%). Auch hier zeigen sich größere Abwärtsbewegungen als die Tagesgewinne, AIXTRON sticht als größter Verlierer hervor.

    SDAX

    Im SDAX ragte Ottobock mit einem starken Anstieg von +7.43% heraus, gefolgt von INDUS Holding (+2.83%) und 1&1 (+2.72%). Die größten Rückgänge verzeichneten PVA TePla (-3.63%), LPKF Laser & Electronics (-5.59%) und SMA Solar Technology (-6.93%). Ottobock stellte einen klaren Ausreißer nach oben, während die größten Verluste deutlich unter den Spitzengewinnen lagen.

    TecDAX

    Im TecDAX zeigte sich Ottobock erneut als Spitzenreiter (+7.43%), dahinter United Internet (+2.26%) und Draegerwerk (+2.22%). Auf der Minusseite standen Infineon Technologies (-4.48%), AIXTRON (-5.27%) und SMA Solar Technology (-6.93%). Wiederholt treten einige Titel (Ottobock positiv, AIXTRON und SMA negativ) in mehreren Indizes als Ausreißer auf.

    Dow Jones

    Im Dow Jones führten Nike (B) (+3.60%), UnitedHealth Group (+3.30%) und Merck & Co (+3.28%) die Gewinner an. NVIDIA (-2.42%), Cisco Systems (-2.89%) und Goldman Sachs Group (-3.21%) gehörten zu den größten Verlierern. Die Schwankungen sind moderat im Vergleich zu den extremen Bewegungen im S&P 500.

    S&P 500

    Im S&P 500 dominierten Abbott Laboratories (+10.99%), Erie Indemnity (A) (+9.01%) und Dexcom (+7.38%) mit sehr starken Kursgewinnen. Dem gegenüber standen erhebliche Verluste bei Western Digital (-7.46%), SanDisk Corporation (-8.91%) und Corning (-8.94%). Insgesamt sind die Ausschläge hier am stärksten — sowohl Auf- als auch Abwärtsbewegungen übertreffen die meisten deutschen Indizes deutlich.

    Quervergleich

    Der größte Tagesgewinner aller aufgeführten Werte war Abbott Laboratories (+10.99%), der größte Verlierer Corning (-8.94%). Während in deutschen Indizes die Verluste häufig größer sind als die Gewinne, zeigen die US-Indizes (insbesondere der S&P 500) deutlich größere Ausreißer in beide Richtungen. Auffällig sind wiederkehrende Namen: Ottobock als starker Gewinner in SDAX und TecDAX sowie Infineon und AIXTRON mehrfach unter den Verlierern.



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