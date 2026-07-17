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    KI-Fantasie schwindet

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    Siemens Energy unter Druck: ABB greift im wichtigsten Zukunftsmarkt an

    Siemens Energy gehörte am Donnerstag erneut zu den schwächsten Werten im DAX. Der Abstand zum Rekordhoch wächst. Schafft die Aktie überhaupt noch einmal den Sprung in diese Regionen?

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    KI-Fantasie schwindet - Siemens Energy unter Druck: ABB greift im wichtigsten Zukunftsmarkt an
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Die Aktie von Siemens Energy stand am Donnerstag erneut unter Druck. Mit einem Minus von rund drei Prozent war der Energietechnikkonzern eines der Schlusslichter im DAX. Der Kurs fällt wieder unter die Marke von 150 Euro. Das Rekordhoch von 191,66 Euro aus dem April ist inzwischen rund 30 Prozent entfernt.

    Neben der immer mehr schwindenden KI-Fantasie beim DAX-Konzern sorgt eine milliardenschwere Übernahme des Schweizer Rivalens ABB für weitere Unruhe. Der Konzern übernimmt den britischen Automatisierungsspezialisten Rotork für rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa 4,8 Milliarden Euro.

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    Rotork produziert unter anderem elektrische Stellantriebe und Geräte zur Durchflusskontrolle. Das Unternehmen profitiert von der starken Nachfrage rund um die Elektrifizierung von Rechenzentren. Hohe Auftragseingänge und attraktive Margen machen Rotork zu einem strategisch interessanten Zukauf. Trotz des hohen Preises kommt die Transaktion am Markt gut an.

    Für Siemens Energy ist die Übernahme dennoch ein Warnsignal. Die Elektrifizierung von Rechenzentren gehörte in den vergangenen Jahren zu den größten Kurstreibern. Die Aktie wurde zeitweise wie kaum ein anderer deutscher Industriewert als Profiteur des KI-Booms gehandelt. ABB stärkt nun ausgerechnet in diesem Wachstumsmarkt seine Position und könnte den Konkurrenzdruck erhöhen.

    Gleichzeitig kehren die Zweifel am Investitionsboom der großen Technologiekonzerne zurück. Am Donnerstag wächst die Sorge, dass die Hyperscaler ihre Ausgaben für neue Rechenzentren reduzieren könnten. Zu Handelsbeginn an der Wall Street stehen deshalb auch zuletzt stark gestiegene Speicherchip-Aktien wie Micron unter Druck.

    Siemens Energy bewegte sich in den vergangenen Monaten häufig im Gleichschritt mit den Technologiewerten an der Nasdaq. Die wachsende Abhängigkeit von der KI-Stimmung wird nun zum Problem. Die Aktie kann sich weiterhin nicht aus ihrer Seitwärtsbewegung lösen.

    Siemens Energy

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    Mein Tipp: Erst einmal abwarten

    In der aktuellen Börsenphase dürfte es Siemens Energy schwerfallen, wieder deutlich zuzulegen. Die Geschäfte des Konzerns laufen zwar gut. Auch ein erneuter Angriff auf das Rekordhoch wäre in einem freundlicheren Umfeld für KI-Aktien aus Bewertungssicht realistisch. Kurzfristig fehlen jedoch neue Kurstreiber. Gleichzeitig wächst mit der Rotork-Übernahme von ABB der Konkurrenzdruck in einem der wichtigsten Zukunftsmärkte.

    Anleger sollten den Rücksetzer vom Allzeithoch noch nicht sofort als Kaufchance einordnen, sondern noch etwas Geduld haben.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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