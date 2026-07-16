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    Besonders beachtet!

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    Cintas Aktie klettert deutlich - 16.07.2026

    Am 16.07.2026 ist die Cintas Aktie, bisher, um +6,66 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cintas Aktie.

    Besonders beachtet! - Cintas Aktie klettert deutlich - 16.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Cintas ist ein US-Dienstleister für Unternehmensbekleidung, Hygienelösungen und Sicherheitsservices. Hauptangebote: Miet- und Pflege von Arbeitskleidung, Matten, Sanitär- und Brandschutzservices. Starke Marktstellung in Nordamerika mit wiederkehrenden Umsätzen. Wichtige Wettbewerber: Aramark, UniFirst, Elis. Vorteile: dichtes Servicenetz, hohe Kundenbindung, Skaleneffekte und breite Servicepalette.

    Cintas Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026

    Die Cintas Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,66 % auf 178,98 zulegen. Das sind +11,18  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cintas Aktie. Nach einem Plus von +2,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 178,98, mit einem Plus von +6,66 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Cintas Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +19,97 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Cintas Aktie damit um +13,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Cintas auf +3,38 %.

    Während Cintas heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,06 %. Damit gehört Cintas heute zu den auffälligeren Werten.

    Cintas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,76 %
    1 Monat +18,61 %
    3 Monate +19,97 %
    1 Jahr -7,99 %
    Stand: 16.07.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Cintas Aktie

    Es gibt 400 Mio. Cintas Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,82 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -1,17 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Cintas

    Ecolab, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,57 %. Kimberly-Clark notiert im Plus, mit +2,63 %. 3M notiert im Plus, mit +1,75 %.

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    Ob die Cintas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cintas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cintas

    +7,20 %
    +14,11 %
    +19,43 %
    +20,21 %
    -7,79 %
    +52,71 %
    +115,64 %
    +665,22 %
    +2.497,26 %
    ISIN:US1729081059WKN:880205
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