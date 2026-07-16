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    Blast Resources gibt starke Uran-/Thoriumanomalien auf den Britts-Lake-Claims in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt

    Blast Resources gibt starke Uran-/Thoriumanomalien auf den Britts-Lake-Claims in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia--(16. Juli 2026) / IRW-Press / Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) („Blast“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass beim Uranprojekt Wales Lake, das aus drei Claim-Gruppen auf der südwestlichen Seite des Athabasca-Beckens im Norden Saskatchewans besteht, eine starke Uran-/Thoriumanomalie identifiziert wurde.

     

    Casey Forward, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens, kommentierte: „Die neu identifizierte Anomalie bei Wales Lake stellt einen bedeutenden Fortschritt bei unseren Bemühungen dar, wertvolle Ergebnisse für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass uns diese Anomalie wertvolle Informationen liefern wird, die im Rahmen eines zukünftigen Arbeitsprogramms genutzt werden können. Mit Blick auf die Zukunft sind wir bestrebt, das Wachstum des Projekts weiter voranzutreiben.“

     

    Eine starke Uran-/Thoriumanomalie verläuft den Informationen aus einer Untersuchung des Geological Survey of Canada zufolge in Nord-Süd-Richtung und erstreckt sich über rund 12 km vom südlichen Ende bis in die Nähe des nördlichen Endes, wo die Anomalie sowohl in der Länge als auch in der Breite des Claims MC00019518 erkennbar ist. Was ist an dieser Anomalie bedeutsam und warum wird darüber berichtet?

     

    Abbildung 1: Vorrangige Ziele beim Projekt Wales Lake

    Eine vergrößerte Version dieser Grafik finden Sie unter:

    https://images.newsfilecorp.com/files/11914/305420_0507033354407925_00 ...

     

    Von zusätzlichem Interesse ist, dass historische Informationen sieben Verwerfungen, Scherzonen oder Leiter innerhalb des Claims ausweisen. Diese Anomalie befindet sich auf der östlichen Seite der Clearwater Domain. Die Clearwater Domain im Norden Saskatchewans folgt einer 325 km langen, bogenförmigen aeromagnetischen Hochzone und einer gravimetrischen Tiefzone, die sich vom südlichen Rand des Athabasca-Beckens bis zu dessen nördlichem Rand erstreckt. Obwohl sie größtenteils von Sedimenten bedeckt ist, wird dieses geophysikalische Merkmal als bedeutendes magmatisches Ereignis interpretiert, was durch etwa 1,84 Milliarden Jahre alte Granitaufschlüsse entlang des Clearwater River gestützt wird.

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