🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Smartbroker – neue Broker-Möglichkeit für Firmen

    Smartbroker Finance bietet ab sofort ein Firmendepot für GmbHs und Ein-Personen-Gesellschaften an. Das Depot wird bei der comdirect geführt und richtet sich an Unternehmen, die überschüssige Liquidität am Kapitalmarkt investieren möchten.

    Nach Angaben von Smartbroker Finance fallen keine Depotführungsgebühren an. Börsenorders werden zu einer Flatfee von 19,95 Euro ausgeführt; mögliche Fremdspesen kommen hinzu. Zudem stehen mehr als 16.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag zur Verfügung.

    Das Angebot soll insbesondere kleineren Gesellschaften und inhabergeführten Unternehmen eine günstigere Alternative zu klassischen Firmenkundenangeboten von Filialbanken eröffnen. Die Konto- und Depotführung übernimmt die comdirect, während Smartbroker Finance den Zugang zum Angebot vermittelt und bei der Eröffnung unterstützt.

    Weitere Informationen sowie die erforderlichen Unterlagen stellt Smartbroker Finance auf einer eigenen Themenseite bereit. Rückfragen beantwortet das Unternehmen telefonisch unter 030 275 776 300 oder per E-Mail.





    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Smartbroker – neue Broker-Möglichkeit für Firmen Smartbroker Finance bietet ab sofort ein Firmendepot für GmbHs und Ein-Personen-Gesellschaften an. Das Depot wird bei der comdirect geführt und richtet sich an Unternehmen, die überschüssige Liquidität am Kapitalmarkt investieren möchten. Nach …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     