Smartbroker – neue Broker-Möglichkeit für Firmen

Smartbroker Finance bietet ab sofort ein Firmendepot für GmbHs und Ein-Personen-Gesellschaften an. Das Depot wird bei der comdirect geführt und richtet sich an Unternehmen, die überschüssige Liquidität am Kapitalmarkt investieren möchten.

Nach Angaben von Smartbroker Finance fallen keine Depotführungsgebühren an. Börsenorders werden zu einer Flatfee von 19,95 Euro ausgeführt; mögliche Fremdspesen kommen hinzu. Zudem stehen mehr als 16.000 Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag zur Verfügung.

Das Angebot soll insbesondere kleineren Gesellschaften und inhabergeführten Unternehmen eine günstigere Alternative zu klassischen Firmenkundenangeboten von Filialbanken eröffnen. Die Konto- und Depotführung übernimmt die comdirect, während Smartbroker Finance den Zugang zum Angebot vermittelt und bei der Eröffnung unterstützt.

Weitere Informationen sowie die erforderlichen Unterlagen stellt Smartbroker Finance auf einer eigenen Themenseite bereit. Rückfragen beantwortet das Unternehmen telefonisch unter 030 275 776 300 oder per E-Mail.