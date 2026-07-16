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    Nvidia – die Chance vor den Zahlen

    Es ist in letzter Zeit etwas ruhiger um den KI-Giganten Nvidia geworden. Doch genau in dieser Ruhephase liegt eine enorme Chance für Anleger. Wenn die nächste Berichtssaison vor der Tür steht, lohnt sich ein Blick auf die historischen Daten. Eine statistische Auswertung der letzten Jahre offenbart bei der Nvidia-Aktie nämlich ein faszinierendes Phänomen, das Trader für sich nutzen können.

    Die 100%-Statistik: Das Phänomen vor den Zahlen

    Wer die Aktie systematisch vor den Quartalszahlen kauft, blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz. Bei einer Auswertung der vergangenen drei Jahre zeigt sich eine Trefferquote von 12 aus 12.

    Das bedeutet: In jedem einzelnen der letzten 12 Quartale konnte die Nvidia-Aktie in den vier Wochen vor der Veröffentlichung zulegen.

    • Durchschnittliche Performance: rund +9 %

    • Das schlechteste Quartal: knapp +1 %

    • Das beste Quartal: stolze +25 %

    Natürlich kann man einwenden, dass Nvidia in den letzten fünf Jahren ohnehin um rund 1000 % gestiegen ist und die Aktie fast immer im Aufwärtstrend war. Dennoch ist das Muster in seiner Konstanz extrem stark.

    Die zyklische Strategie: „Buy the Rumor, Sell the News“

    Spannend wird es, wenn man sich die Kursentwicklung nach den Zahlen anschaut. Hier zeigt sich oft das klassische Bild eines „Sell the News“-Events. Selbst wenn Nvidia hervorragende Zahlen und starke Ausblicke präsentierte, legte die Aktie danach oft eine Pause ein und konsolidierte auf hohem Niveau.

    Für Trader ergibt sich daraus ein klarer, zyklischer Ansatz:

    Die Strategie: Etwa vier Wochen vor den Quartalszahlen einsteigen und die Position pünktlich mit der Bekanntgabe der Zahlen wieder glattstellen.

    Die Skepsis der Profis als Katalysator

    Ein weiterer Faktor, der aktuell für Nvidia spricht, ist die Stimmung unter institutionellen Anlegern. Unter den US-Profis herrscht derzeit eine spürbare Skepsis gegenüber dem gesamten Tech-Sektor und dem Nasdaq – und das spiegelt sich auch in einer recht hohen Short-Quote bei Nvidia wider. Viele Profis setzen also momentan auf fallende Kurse.

    Für Privatanleger ist das jedoch kein Grund zur Sorge, sondern vielmehr ein antizyklisches Kaufsignal: Wenn Nvidia die Erwartungen einmal mehr erfüllt und das starke Wachstum fortsetzt, geraten die Leerverkäufer unter Zugzwang. Sie müssen ihre Short-Wetten auflösen und die Aktie zurückkaufen (ein sogenannter Short Squeeze). Dieser Eindeckungsdruck wirkt oft wie ein zusätzlicher Turbo und treibt den Kurs weiter nach oben.

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Nvidia – die Chance vor den Zahlen Es ist in letzter Zeit etwas ruhiger um den KI-Giganten Nvidia geworden. Doch genau in dieser Ruhephase liegt eine enorme Chance für Anleger. Wenn die nächste Berichtssaison vor der Tür steht, lohnt sich ein Blick auf die historischen Daten. Eine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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