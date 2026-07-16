Infineon – was nun?

Die Quartalssaison hat begonnen und ASML hat deutlich vorgelegt, mit sehr positiver Reaktion auf die Ausblicke vor allen Dingen. Und ehe diese Saison so richtig loslegt, wollen wir noch mal einordnen, wo sich der Markt befindet und warum die aus unserer Sicht stille Korrektur der letzten vier Wochen ausgesprochen zielführend ist und dem Markt sehr gut tut.

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Stille Korrektur bedeutet, dass die Indizes per se auf der Stelle treten, was gut ist für Anlageprodukte, aber auch für Hebelpapiere mit Seitwärtsrendite, für alles aus dem Bereich der Inline-Optionsscheine, der Discount-Optionsscheine, aber auch Bonuszertifikate und Discounter. Denen tut ja ein per Saldo auf der Stelle treten sehr gut.

Was aber noch mehr zielführend ist für eine Korrektur, das sind Titel wie Nebius, wie Marvel, wie auch eine Intel oder eine SanDisk. Denn in den vergangenen vier Wochen ging es bei diesen Titeln per Saldo nach unten. SanDisk relativ moderat 11 %, bei einer Marvel sind es schon 20 %, bei Nebius sind es 17 % und Arm ist mit mehr als 20 % Kursminus auf die letzten Wochen extrem deutlich unterwegs. Beim Micron sieht es ja von der Spitze zum Korrekturlevel noch deutlicher aus.

Dazu haben sich einige Aktien erst in die Korrektur begeben, dann wieder erholt, und per Saldo bleibt eigentlich auf die letzten vier Wochen eine Null stehen. Dazu gehören die großen Jungs wie Alphabet oder Microsoft oder auch eine Tesla, genauso wie Broadcom oder Nvidia. Alle auf vier Wochen mehr oder minder plus minus null. Volatil seitwärts, könnte man sagen.

An der Spitze – und es ist fast schon ein bisschen kurios, denn ich habe die Aktie ja in einem Webinar vor sechs Wochen fast eher aus Spaß angesprochen, denn aus Planbarkeit, sie war mir aufgefallen in einem Webinar für die DZ und ich habe sie dann technisch spannend befunden und sie im Zuge der WM empfohlen – und DoorDash ist in der Tat die beste Aktie in an der Nasdaq im Zeitraum der letzten vier Wochen. Wirklich ein Kuriosum, aber da sind wir auch schon beim Thema, mit einem 75er Kurs-Gewinn-Verhältnis extrem gut bezahlt auch, für das, was DoorDash ist.