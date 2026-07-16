🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Fokus Berichtssaison und Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Börsen überwiegend leichte Gewinne
    • Anleger suchen Kompass wegen Nahostspannungen
    • ABB fallen deutlich, Rotork-Aktie steigt stark
    ROUNDUP - Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Fokus Berichtssaison und Iran
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,29 Prozent höher bei 6.283,61 Punkten aus dem Handel. Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,54 Prozent auf 10.572,24 Zähler. Der schweizerische SMI fiel um 0,28 Prozent auf 14.267,19 Zähler.

    "Anleger befinden sich weiter auf der Suche nach dem entscheidenden Kompass", stellte Timo Emden von Emden Research fest. "Zwischen der Hoffnung auf Entspannung und der Sorge vor einer weiteren militärischen Eskalation im Nahen Osten liefern sich Optimisten und Pessimisten ein Tauziehen." Der Blick richte sich angesichts der Berichtssaison zunehmend auf die Frage, wie gut die Unternehmen mit den aktuellen Herausforderungen umgingen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E-Stoxx 50!
    Short
    6.719,39€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.861,89€
    Basispreis
    4,20
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit Blick auf die Einzelsektoren waren Aktien aus dem Medien-Bereich am stärksten gefragt, während Rohstoff- sowie Telekomsektor die deutlichsten Verluste verzeichneten.

    Die Aktien von ABB sanken um 5,9 Prozent. Die vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hatten zwar insbesondere beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen. Allerdings belastete die gleichzeitig angekündigte Übernahme der britischen Rotork. Der schweizerische Industriekonzern bietet rund 5,5 Milliarden Dollar für den Automatisierungsspezailisten, was die Experten der ZKB als "stolz" bezeichneten. Der Kurs von Rotork schnellte um 67 Prozent nach oben.

    ASML stiegen um 3,2 Prozent. Tags zuvor hatten die Papiere nach zunächst hohen Gewinnen im Minus geschlossen. So ging zuletzt schon vielen gut gelaufenen KI-Aktien ein Stück weit die Luft aus. Am Donnerstag halfen starke Geschäftszahlen und höhere Investitionsziele des taiwanesischen Halbeiterkonzerns TSMC etwas.

    Die Aktie von Totalenergies gab um 1,5 Prozent nach. Der Energiekonzern hatte erneut ein starkes Quartal im Ölhandel gemeldet, warnte jedoch zugleich vor einer schwächeren Entwicklung im Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG).

    Die Aktie von Nordea schloss nach Zahlen zum zweiten Quartal 0,8 Prozent höher. Die Analysten von Barclays hatten an diesen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine großen Neuigkeiten./err/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 84,37 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 18:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 612,50 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.150,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.650,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +3,94 %/+57,49 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Fokus Berichtssaison und Iran Die europäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,29 Prozent höher bei 6.283,61 Punkten aus dem Handel. Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     