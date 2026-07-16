Bahnbetreiber Agilis bekommt Zuschlag für Mainfranken-Netz

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der private Bahnbetreiber Agilis soll von 2030 an das Verkehrsnetz des Regionalverkehrs Mainfranken betreiben. Das Unternehmen habe den Zuschlag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft erhalten und werde damit zum größten privaten Betreiber im Schienennahverkehr Bayerns, teilte Agilis mit.

Das Netz werde die Ballungsräume Nürnberg und Frankfurt sowie Schweinfurt, Bamberg und Würzburg verbinden. Mit den Schnittstellen Bamberg und Nürnberg werde eine Verbindung zu den beiden bisher bestehenden Agilis-Netzen in Bayern geschaffen.