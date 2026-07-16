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    Bahnbetreiber Agilis bekommt Zuschlag für Mainfranken-Netz

    Für Sie zusammengefasst
    • Agilis betreibt ab 2030 das Regionalnetz Mainfranken
    • Verbindung der Ballungsräume Nürnberg und Frankfurt
    • Agilis wird größter privater Schienenbetreiber Bayerns
    Bahnbetreiber Agilis bekommt Zuschlag für Mainfranken-Netz
    Foto: Siarhei - 356130783

    WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der private Bahnbetreiber Agilis soll von 2030 an das Verkehrsnetz des Regionalverkehrs Mainfranken betreiben. Das Unternehmen habe den Zuschlag der Bayerischen Eisenbahngesellschaft erhalten und werde damit zum größten privaten Betreiber im Schienennahverkehr Bayerns, teilte Agilis mit.

    Das Netz werde die Ballungsräume Nürnberg und Frankfurt sowie Schweinfurt, Bamberg und Würzburg verbinden. Mit den Schnittstellen Bamberg und Nürnberg werde eine Verbindung zu den beiden bisher bestehenden Agilis-Netzen in Bayern geschaffen.

    Derzeit verkehren Agilis-Züge im Donautal rund um Regensburg, bis Nürnberg und zum Flughafen München (Netz Mitte). In Oberfranken, Teilen der Oberpfalz bis nach Unterfranken und Tschechien verkehren Agilis-Züge im Netz Nord. Insgesamt entspreche dies rund zehn Prozent des bayerischen Schienenpersonennahverkehrs.

    Die beiden bayerischen Agilis-Gesellschaften sind hundertprozentige Töchter des Verkehrsunternehmens BeNEx GmbH und beschäftigen nach eigenen Angaben rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bayern./dm/DP/men







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