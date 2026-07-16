Dresdner Minister
Zölle erhöhen für chinesische Beteiligung an VW-Werk Zwickau
- Panter fordert höhere Zölle auf chinesische Autos
- Joint-Venture in Zwickau soll Produktion sichern
- VW prüft Produktion chinesischer Modelle in Europa
DRESDEN (dpa-AFX) - Mit höheren Zöllen auf chinesische Autos will der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter die Chancen für eine Beteiligung am von der Schließung bedrohten VW -Werk in Zwickau erhöhen. "Wir müssen auf EU-Ebene über höhere Zölle auf Autos aus chinesischer Produktion nachdenken", sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Wenn mit einem Joint-Venture in Sachsen dann europäische Zölle vermieden werden können, wäre das ein Argument, mit dem man ganz anders verhandeln kann."
Panter: Über Verdopplung der Zölle nachdenken
"Ein mögliches Joint-Venture mit chinesischen Autoherstellern in Werken wie Zwickau muss attraktiv für die chinesischen Partner sein, das heißt, eine Produktion in Zwickau muss sich für sie lohnen", forderte Panter. Man könne über eine Verdopplung des grundsätzlichen Einfuhrzolls auf chinesische Elektroautos nachdenken.
Die EU erhebt seit 2024 Zölle auf Importe von in China gefertigten Elektroautos, die je nach Hersteller zwischen 7,8 und 35,3 Prozent betragen. In einer Anti-Subventionsuntersuchung war Brüssel zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass in der Volksrepublik hergestellte E-Autos von unfairen Regierungshilfen profitieren und damit einen marktverzerrenden Preisvorteil in der EU haben.
VW will Produktion eigener chinesischer Modelle in Europa prüfen
Bei Volkswagen wird angesichts von Überkapazitäten um einen Sparkurs gerungen. Medien hatten zuletzt über die drohende Schließung von bis zu vier Werken berichtet, darunter auch Zwickau. Konzernchef Oliver Blume kündigte zuletzt an, auch die Produktion chinesischer VW-Modelle in Europa zu prüfen, um die Auslastung der Werke zu verbessern.
Panter hatte sich zuvor bereits mehrfach dafür ausgesprochen, Produktion aus China nach Deutschland zu holen und auch ein Joint Venture mit einem chinesischen Hersteller für Zwickau ins Spiel gebracht./jbl/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 73,62 auf Tradegate (16. Juli 2026, 18:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,16 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +22,38 %/+78,13 % bedeutet.
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Das Problem ist nicht die Lage in D., auch nicht die in Europa, sondern die Lage in China.
Vorsätzlich nicht erneuerungsfähig, alle Beteiligten katapultieren sich immer weiter aus dem Markt und präsentieren VW als Traum für kompetitive Wettbewerber.
Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich habe selbst sowas miterlebt in einem anderen Bereich. Ebenfalls Poltik, Gewerkschaft usw. stark. Es war ganz einfach. E Firma wurde verkauft und in verschiedene Firmen/Subfirmen aufgeteilt. Anschließend wurde ausgeschlachtet. Das ist einfacher als viele Leute denken. Es kommt auf das Firmenkonstrukt an. Oftmals wird umfirmiert, danach kommt Kahlschlag. Politik ist absolut keine Hürde. Man siehts doch an der Kohleindustrie, die komplett an Indien ging. Die verantwortlichen Typen wurden dafür belohnt und hunderttausende arbeitslos. Ich sehe das hier als Chance. Wenn man negativ eingestellt ist, kauft man VW Aktien weder für 70, noch für 60, noch für 50, sondern gar nicht.