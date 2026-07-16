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    Selenskyj schlägt Geheimdienstmann als Verteidigungsminister vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj schlägt Geheimdienstler Chmara vor
    • Chmara leitete den SBU und ist Drohnenexperte
    • Minister muss Zivilist sein und Fedorow entlassen
    Selenskyj schlägt Geheimdienstmann als Verteidigungsminister vor
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - In der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den Geheimdienstler Jewhenij Chmara als neuen Verteidigungsminister vorgeschlagen. Die Kandidatur werde bald im Parlament eingereicht, teilte der Staatschef auf Telegram mit. Bis zur Absolvierung aller rechtlichen Verfahren werde Chmara das Ministerium geschäftsführend leiten. Gemäß Verfassung hat der Präsident das Vorschlagsrecht für den Posten des Verteidigungsministers. Zuvor war Mychajlo Fedorow als Verteidigungsminister entlassen worden.

    Chmara leitete den Geheimdienst SBU seit Januar geschäftsführend. Er gilt als Experte für Drohneneinsätze im russischen Hinterland und hat den Rang eines Generalmajors inne. Dem ukrainischen Gesetz nach muss der Minister jedoch ein Zivilist sein.

    Vorgänger Fedorow hatte das Ministerium erst im Januar übernommen. Die Entlassung des als Reformers geltenden Fedorow wurde von Protesten in Kiew und anderen Städten begleitet. Seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 wird der Verteidigungsminister bereits zum vierten Mal ausgewechselt./ast/DP/men






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