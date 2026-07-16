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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie sinkt rapide - -6,08 % - 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher Verluste von -6,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der LPKF Laser & Electronics Aktie.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie sinkt rapide - -6,08 % - 16.07.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -6,08 % auf 15,825 gefallen. Das sind -1,025  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +67,49 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -7,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LPKF Laser & Electronics eine positive Entwicklung von +201,52 % erlebt.

    Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,75 %
    1 Monat -31,56 %
    3 Monate +67,49 %
    1 Jahr +94,14 %
    Stand: 16.07.2026, 19:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die künftige Kursentwicklung von LPKF sowie um fundamentale Impulse. Mehrere Beiträge deuten auf eine Tripeltop-Formation und Kursverluste von über 30% zum Hoch hin, was weitere Abgaben erwarten lässt. Zudem geht es um North-Star-Effizienz, EBIT-Steigerungen, Reorganisation und Stellenabbau, Standortverlagerungen sowie F&E-Standorte, die die Perspektiven beeinflussen. Ein Investorentermin mit dem CEO wird verfolgt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

    Zur LPKF Laser & Electronics Diskussion

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 389,50 Mio.EUR € wert.

    Leichte Verluste - Nahost bleibt Thema


    Neue Sorgen mit Blick nach Nahost haben den Dax am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex machte im späten Handel aber etwas Boden gut und verlor letztlich 0,34 Prozent auf 24.915,49 Punkte. Nachdem er auf den tiefsten Stand seit Ende Juni …

    DAX schwächelt, SDAX glänzt: Tech unter Druck, US-Börsen mit Extrembewegungen


    Die Börsen zeigten heute ein wechselhaftes Bild: Während deutsche Leitindizes überwiegend nachgaben, setzten Nebenwerte und ausgewählte US-Titel markante Akzente.

    Dax auf Tief seit Ende Juni - 25.000 Punkte außer Sichtweite


    Der Dax hat am Donnerstag im Handelsverlauf seine Verluste ausgeweitet. Gegenwind kam zunächst von den schwachen asiatischen Märkten und dann auch von den überwiegend im Minus erwarteten US-Indizes. Zuletzt drückte zudem ein Bericht der …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,77 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -2,15 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?


    Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    LPKF Laser & Electronics

    -7,10 %
    -8,72 %
    -32,33 %
    +67,33 %
    +92,48 %
    +103,86 %
    -24,49 %
    +159,20 %
    +36,51 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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