LPKF Laser & Electronics Aktie sinkt rapide - -6,08 % - 16.07.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -6,08 % auf 15,825€ gefallen. Das sind -1,025 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +67,49 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -7,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LPKF Laser & Electronics eine positive Entwicklung von +201,52 % erlebt.

Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,75 % 1 Monat -31,56 % 3 Monate +67,49 % 1 Jahr +94,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 16.07.2026, 19:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die künftige Kursentwicklung von LPKF sowie um fundamentale Impulse. Mehrere Beiträge deuten auf eine Tripeltop-Formation und Kursverluste von über 30% zum Hoch hin, was weitere Abgaben erwarten lässt. Zudem geht es um North-Star-Effizienz, EBIT-Steigerungen, Reorganisation und Stellenabbau, Standortverlagerungen sowie F&E-Standorte, die die Perspektiven beeinflussen. Ein Investorentermin mit dem CEO wird verfolgt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 389,50 Mio.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,68 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,77 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -2,15 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie jetzt kaufen?

Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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