Bericht
Schlotterbeck-Wechsel vom BVB ins Ausland vorerst vom Tisch
- Wechsel ins Ausland aus Vertragsgründen ausgeschlossen
- Ausstiegsklausel abgelaufen, BVB Vertrag bis 2031
- Schwere Sprunggelenksverletzung, Rückkehr im Herbst
DORTMUND (dpa-AFX) - Ein möglicher Wechsel des verletzten Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund zu einem ausländischen Club in diesem Sommer ist Informationen der "Bild" zufolge auch aus Vertragsgründen inzwischen ausgeschlossen. Eine Ausstiegsklausel, die dies ermöglicht hätte, sei nun abgelaufen, hieß es in einem Bericht. Beim BVB hat der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2031.
Ob es internationale Interessenten für eine Verpflichtung gab, ist offen. Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte zuletzt erklärt, der Vizemeister rechne erst im Herbst wieder mit dem Fußball-Nationalspieler. Der 26-Jährige erholt sich derzeit von seiner schweren Sprunggelenksverletzung, die er sich im zweiten deutschen WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste zugezogen hatte.
"Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist", sagte Ricken in dieser Woche am Rande des Vorbereitungsstarts des Fußball-Bundesligisten. Die erste Länderspielpause der neuen Saison gibt es Ende September./se/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 3,075 auf Tradegate (16. Juli 2026, 18:57 Uhr) gehandelt.
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Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 339,47 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,60 %/+62,60 % bedeutet.
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Wenn Messi gefoult wird gibts Gelb..is klarBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Ja, es ist wirklich lächerlich über was hierzulande so diskutiert wird.