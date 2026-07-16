Schlotterbeck-Wechsel vom BVB ins Ausland vorerst vom Tisch

DORTMUND (dpa-AFX) - Ein möglicher Wechsel des verletzten Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund zu einem ausländischen Club in diesem Sommer ist Informationen der "Bild" zufolge auch aus Vertragsgründen inzwischen ausgeschlossen. Eine Ausstiegsklausel, die dies ermöglicht hätte, sei nun abgelaufen, hieß es in einem Bericht. Beim BVB hat der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2031.

Ob es internationale Interessenten für eine Verpflichtung gab, ist offen. Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte zuletzt erklärt, der Vizemeister rechne erst im Herbst wieder mit dem Fußball-Nationalspieler. Der 26-Jährige erholt sich derzeit von seiner schweren Sprunggelenksverletzung, die er sich im zweiten deutschen WM-Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste zugezogen hatte.