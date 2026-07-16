Monotype bringt Brand Governance in KI-Workflows

WOBURN, Mass. und BERLIN, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz entstehen Inhalte heute schneller als je zuvor. Dabei wächst für Unternehmen auch die Herausforderung, Markenrichtlinien, lizenzierte Schriften und Produktionsstandards konsequent einzuhalten. Monotype reagiert darauf mit dem Enterprise MCP Connector, einer neuen Beta-Lösung, die Brand Governance direkt in KI-gestützte Kreativprozesse integriert. Entwickelt wurde die Lösung von Monotype Labs, dem Innovations- und Forschungszentrum des Unternehmens.

Während KI immer häufiger Texte, Designs und digitale Inhalte erstellt, entstehen neue Risiken für Marken. Häufig greifen KI-Anwendungen auf Schriften zurück, die nicht verfügbar, nicht lizenziert oder nicht für den produktiven Einsatz freigegeben sind. So geraten klassische Freigabeprozesse angesichts der Geschwindigkeit KI-gestützter Content-Produktion zunehmend unter Druck.

Der Monotype Enterprise MCP Connector verbindet die KI-Tools kreativer Teams direkt mit der Monotype-Fonts-Bibliothek eines Unternehmens sowie dessen Markenrichtlinien, Lizenzinformationen und Produktionsfreigaben. Dadurch stehen die relevanten typografischen Vorgaben bereits während des kreativen Prozesses zur Verfügung, statt erst in der abschließenden Qualitätskontrolle. Die Lösung basiert auf dem Model Context Protocol (MCP) Standard und unterstützt zunächst Claude und Claude Design. Eine Anbindung an ChatGPT ist bereits in Vorbereitung.

„KI verändert grundlegend, wo Inhalte entstehen und wo Markenentscheidungen getroffen werden", sagt Neeraj Gulati, Chief AI Officer bei Monotype. „Mit dem Enterprise Connector bringen wir markenkonforme Schriften und Lizenzinformationen direkt in KI-native Workflows. So können Unternehmen Inhalte schneller erstellen und gleichzeitig ihre Markenstandards konsequent einhalten."

Die Beta-Version konzentriert sich zunächst auf Web- und HTML-Projekte. Sie unterstützt Teams dabei, CSS für Markenschriften direkt innerhalb ihres KI-Workflows zu generieren und automatisch zu prüfen, ob ausschließlich lizenzierte und produktionsfreigegebene Schriften verwendet werden. Dadurch lassen sich manuelle Freigaben und aufwendige Korrekturen deutlich reduzieren.