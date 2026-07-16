Wenn Fugi im Urlaub ist, geht es für die Aktienmärkte häufig bergab - schlägt der "Fugi-Indikator also wieder zu? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: gegen Ende Juli steigt - besonderes vor US-Zwischenwahlen - die Volatilität regelmäßig stark an. Und die Zeichen deuten auch dieses Jahr auf steigende Volatilität mit dem Abverkauf der Chip-Aktien, der sich auch heute fortsetzt (Micron, Sandisk etc.). Das Drama hatte heute Nacht wieder einmal bereits in Südkorea begonnen - der Kospi knapp 7% im Minus. Das KI-Narrativ wackelt: die Sorge nimmt zu, dass sich die massiven Investitionen nicht rechnen werden, weswegen die Hyperscaler auf die Bremse treten könnten. Und der Iran-Krieg droht weiter zu eskalieren..

InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools: 60%-Rabatt + 15% Fugi-Code (Werbung)

https://www.investing-referral.com/fugi/

Das Video "Aktienmärkte: Achtung Bullen - schlägt der Fugi-Indikator zu?" sehen Sie hier..