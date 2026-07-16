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    Marktgeflüster

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    Aktienmärkte: Achtung Bullen - schlägt der Fugi-Indikator zu?

    Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: gegen Ende Juli steigt - besonderes vor US-Zwischenwahlen - die Volatilität regelmäßig stark an. Und die Zeichen deuten auch dieses Jahr auf steigende Volatilität mit dem Abverkau

    Wenn Fugi im Urlaub ist, geht es für die Aktienmärkte häufig bergab - schlägt der "Fugi-Indikator also wieder zu? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: gegen Ende Juli steigt - besonderes vor US-Zwischenwahlen - die Volatilität regelmäßig stark an. Und die Zeichen deuten auch dieses Jahr auf steigende Volatilität mit dem Abverkauf der Chip-Aktien, der sich auch heute fortsetzt (Micron, Sandisk etc.). Das Drama hatte heute Nacht wieder einmal bereits in Südkorea begonnen - der Kospi knapp 7% im Minus. Das KI-Narrativ wackelt: die Sorge nimmt zu, dass sich die massiven Investitionen nicht rechnen werden, weswegen die Hyperscaler auf die Bremse treten könnten. Und der Iran-Krieg droht weiter zu eskalieren..

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    Das Video "Aktienmärkte: Achtung Bullen - schlägt der Fugi-Indikator zu?" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Aktienmärkte: Achtung Bullen - schlägt der Fugi-Indikator zu? Wenn Fugi im Urlaub ist, geht es für die Aktienmärkte häufig bergab - schlägt der "Fugi-Indikator also wieder zu? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht
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