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    Die italienische Künstlerin LeiKiè präsentiert PAPgame in einem neuen Musikvideo, während Not Just Music die Marke PAPmusic weiter ausbaut

    „I PlayPAP music Game" ist das zweite musikalische Kapitel, in dem das Geheimnis endlich gelüftet wird: PAPgame ist ein Videospiel. Aber das ist erst der Anfang …

    MAILAND, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ --

    Sehen Sie sich das offizielle Musikvideo an und entdecken Sie die ersten Hinweise auf PAPgame.
    Offizielles Video auf YouTube – I Play PAPmusic Game

    Official artwork from the music video

    Wenn aus Musik Storytelling wird.

    Nach wochenlangen Spekulationen und wachsender Neugier veröffentlicht Direktorin LeiKiè heute die neue Single und das offizielle Musikvideo zu „I PLAY PAPmusic Game" und enthüllt damit offiziell, was PAPgame wirklich ist: ein Videospiel, das vom Animationsfilm PAPmusic – Animation for Fashion inspiriert ist. 

    Dies ist das zweite musikalische Kapitel im Rahmen der PAPgame-Enthüllung.

    Entstanden im Universum des Animationsfilms PAPmusic – Animation for Fashion unter der Regie von LeiKiè, entwickelt sich PAPworld durch ein neues interaktives Erlebnis weiter. Das erste musikalische Kapitel, „BREAKING PAPnews", generierte weltweit über 2.000 verifizierte Medienberichte und mehr als 20 Millionen Aufrufe in den sozialen Medien, was das wachsende internationale Interesse an der immer größer werdenden PAPworld verdeutlicht.

    Mehr als einen Monat lang fragte sich die Öffentlichkeit, was PAPgame eigentlich ist: Ein Brettspiel, ein Kartenspiel oder etwas ganz anderes? Das am 5. Juni veröffentlichte Musikvideo „BREAKING PAPnews" ließ das Rätsel bewusst ungelöst.

    Heute gibt es mit der Veröffentlichung von „I Play PAPmusic Game" den ersten großen Hinweis: PAPgame ist ein Videospiel.

    Ein Videospiel, das durch Musik erzählt wird

    Videospiele werden üblicherweise durch Trailer, Gameplay-Aufnahmen oder spielbare Demos vorgestellt. PAPmusic geht einen anderen Weg. Nach der farbenfrohen Pop-Ästhetik von „BREAKING PAPnews" greift LeiKiè nun auf eine völlig andere Bildsprache zurück. In „I PLAY PAPmusic game" wechseln sich poetische Schwarz-Weiß-Szenen, die von Pierrot inspiriert sind, mit lebhaften Spielsequenzen ab, in denen sich die farbenfrohe PAPworldnach und nach offenbart. Anstatt einfach nur für das Videospiel zu werben, erweitert jedes Musikvideo nach und nach dessen narratives Universum. In PAPworld begleitet Musik eine Geschichte nicht nur, sondern schreibt sie weiter.

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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