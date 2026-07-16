Börsen Update USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -1,51 %

Der Dow Jones steht bei 52.543,53 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: Merck & Co +4,60 %, Salesforce +3,69 %, Unitedhealth Group +3,58 %, Nike (B) +3,47 %, IBM +3,38 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -4,89 %, Caterpillar -4,41 %, Cisco Systems -2,95 %, NVIDIA -2,30 %, Boeing -0,98 %

Der US Tech 100 steht bei 29.054,67 PKT und verliert bisher -1,51 %.

Top-Werte: Cintas +7,41 %, Intuit +5,88 %, Dexcom +5,49 %, Thomson Reuters +5,19 %, Adobe +4,43 %

Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -13,14 %, SanDisk Corporation -12,10 %, Rocket Lab Corporation -11,58 %, Western Digital -11,04 %, Seagate Technology Holdings -10,24 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:45) bei 7.534,82 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Abbott Laboratories +11,36 %, Erie Indemnity (A) +9,54 %, Cintas +7,41 %, Ingersoll Rand +6,56 %, Gartner +5,98 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -12,10 %, Western Digital -11,04 %, Corning -10,79 %, Seagate Technology Holdings -10,24 %, Coherent -7,92 %

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