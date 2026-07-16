Aktien New York
Verluste - Nasdaq gibt besonders deutlich nach
- US-Indizes uneinheitlich, Nasdaq deutlich schwächer
- Anleger vorsichtig wegen KI-Erträgen und Nahostrisiken
- Abbott stark, UnitedHealth erholt, Eli Lilly Übernahme
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,2 Prozent niedriger bei 52.561 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,5 Prozent auf 7.537 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor rund 1,6 Prozent auf 29.041 Zähler.
Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.
Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten.
Unter den Einzelwerten legte die Aktie von Unitedhealth zuletzt um 3,0 Prozent zu. Der größte US-Krankenversicherer kommt nach seinem Krisenjahr 2025 besser aus dem Tief als gedacht. Angesichts überraschend guter Geschäfte im zweiten Quartal hob Konzernchef Stephen Hemsley die Ziele für 2026 ein weiteres Mal an.
Abbott Laboratories machten einen Kurssprung um 10,7 Prozent, nachdem das Gesundheitsunternehmen seinen Gewinnausblick für 2026 angehoben hatte. Zudem war das zweite Quartal besser ausgefallen als am Markt erwartet.
Für die Anteilscheine von United Airlines ging es um 1,4 Prozent nach unten. Die Fluggesellschaft hatte mit ihrem bereinigten Gewinnausblick enttäuscht.
Der Triebwerkhersteller GE Aerospace hatte zwar gute Zahlen präsentiert und seine Gewinnprognose erhöht, trotzdem fielen die Papiere um 6,1 Prozent. Anleger hätten sich wohl ein ehrgeizigeres Ziel erhofft, schrieb Analyst Gautam Khanna von TD Cowen.
Unter den Technologiewerten büßten die in den USA gehandelten TSMC-Anteile , sogenannte Hinterlegungsscheine (ADRs) der Papiere an der Börse in Taipeh, 3,6 Prozent ein, obwohl der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger Investitionsziel und Umsatzprognose erhöht hatte. Die Papiere waren aber bereits im Zuge des KI-Booms sehr gut gelaufen.
Auch eine Übernahme bewegte die Anleger: Der Pharmakonzern Eli Lilly will den Psychopharmaka-Experten Ataibeckley kaufen. Dessen Papiere schnellten um mehr als ein Drittel in die Höhe. Für Eli Lilly ging es um 1,4 Prozent nach oben./err/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 1.029 auf Tradegate (16. Juli 2026, 19:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +7,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 341,10 Mrd..
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Hallo linkshaender
Die heissen Tage der letzten Woche haben bei vielen Menschen den Wunsch verstärkt, eine Klimaanlage zu installieren. Selbst die Grünen fordern inzwischen mehr Klimaanlagen. Perspektivisch wird es durch den Klimawandel in den kommenden Jahren noch wärmer – wodurch noch mehr Menschen Klimaanlagen kaufen werden.
Wir wollen heute Klimanlagen anschauen, die für private Wohnungen, Häuser oder kleine Büros geeignet sind. Es gibt noch Großanlagen, für Krankenhäuser, Kühlhäuser oder Reinräume, das machen wir das beim nächsten Mal.
Der ADAC hat vor kurzem Klimaanlagen getestet [1].
Es gibt Split-Klimaanlagen, bei denen der Kompressor außen und das Auslassgerät innen installiert werden. Diese Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Daneben gibt es noch mobile Klimageräte, die keine Installation benötigen, sondern einfach im Innenraum aufgestellt werden. Das ist physikalisch weniger effizient.
Am 03 Juli wurden Klimaanlagen dann auch im Poadcast „Ohne Aktien wird schwer“ besprochen. Ich kann das leider nicht verlinken – wer mag – einfach mal bei Spotify suchen.
Dort wurde gesagt, dass in den USA ca 90% der Haushalte eine Klimaanlage haben, in Europa 20%, Deuthland sogar nur 3%
Der Bedarf kommt hier von gewerblichen Kunden, Schulen, Kliniken, Unternehmen. Besprochen wurde hier Trane Technology. Wichtig ist hier insbesondere auch das Seroce Geschäft.
Besprochen wurde auch Beiref. In den letzten 5 Jahren hat sich die Aktie eher seitwaerts bewegt. Das Wachstum kam seither im Wesentlichen aus Zukaeufen. Sie sinf im Wesentlichen Grosshaendler und haben 10 % Umsatz mit eigenen Produkten.
Heute schauen wir erstmal die kleinen Anlagen für zu Hause an.
Competitor Landscape
Ich würde auf Anbieter fokussieren, die in Europa (Deutschland) anbieten, da hierzulande noch wenige Menschen eine Klimaanlage haben. Wenn die Sommer immer wärmer werden, dürfte hierzulande ein gutes Potential bestehen.
·Midea Group (0300)
·Mitsubishi Electric (6503)
·Hisense Home Appliances Group (0921)
·LG Electronics (066570)
·Panasonic Holdings (6752)
Daikin
Ist Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von 15.5 % bei Luft-Wasser Wärmepumpen und 18 – 20 % bei Klimaanlagen. Allerdings ist diese Markstellung bereits eingepreist und deshalb liegt Daikin auch schon bei einem P/E von 25.
LG
Ist ein aufstrebender Konkurrent, der ebenfalls eine starke Marktstellung bei Klimanlagen in Europa hat. Allerdings kann ich leider nicht direkt in Korea kaufen, daher lass ich die nur zum Vergleich mitlaufen
Mitsubishi Electric
Ist ein Premiumhersteller bei fest-verrohrten Wärmepumpen. Klimaanlagen stellen einen eher kleineren Teil des Produktportfolios dar.
Die chinesischen Anbieter sind günstiger, aber noch nicht auf dem gleichen Qualitätsniveau wir die japanischen/koreanischen Anbieter. Auf der anderen Seite sind die chinesischen Anbieter auch deutlich günstiger im Preis – bei P/E 13 – 15. Und auch hier könnten die chinesischen Anbieter langsam den Markt aufrollen.
Business Performance
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
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Revenue-Growth historic
Financial Stability
Share Performance
Im 5-Jahreschart liegt Mitsubish (290%) Panasonic (238 %) an die Spitze geschoben, vor Hisense (113%) und Midea (38%)
Valuation
Die beiden japanischen Qualitätsproduzenten Daikin und Mitsubishi liegen dann leider auch in der Bewertung ganz vorn..
Summary
Naheliegend sind natürlich die beiden Qualitätsproduzenten, Daikin und Mitsubishi – allerdings eben auch mit einer hohen Bewertung. Von den Verkaufszahlen her interessant finde ich Midea. Ich denke, hier gibt es noch eine Wachstumschance. Panasonic habe ich jetzt weniger genau angeschaut, da die Klimaanlagen einen kleineren Teil des Umsatzes ausmachen und ich Panasonic eh schon im Depot habe. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich Panasonic mit den heutigen Multiples wahrscheinlich nicht ausgewählt hätte... und eigentlich ist es doch ganz nett gelaufen.
Was denkt Ihr?