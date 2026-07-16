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    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nebius Group Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz -13,14 % - 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher Verluste von -13,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz -13,14 % - 16.07.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -13,14 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute bei der Nebius Group Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Nebius Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,00 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,44 %. Im Jahr 2026 gab es für Nebius Group Registered (A) bisher ein Plus von +136,92 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,51 % geändert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,41 %
    1 Monat -33,44 %
    3 Monate +22,00 %
    1 Jahr +273,88 %
    Stand: 16.07.2026, 20:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und Bewertung der Nebius Group NBIS. Es gibt charttechnische Skepsis, während sich Fundamentaldaten aus neuen Partnermodellen, Data-Center-Expansionen (Hyderabad, Wales) und Großaufträgen (Microsoft, Reflection AI) stützen. Zugleich dominiert eine hohe Short-Seller-Quote (ca. 25–31%) mit Days-to-Cover von ca. 3 Tagen, plus regulatorische Risiken wie NY-Datacenter-Moratorium. Insiderbewegungen werden gemischt eingeschätzt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,98 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -1,51 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nebius Group Registered (A)

    -13,92 %
    -21,90 %
    -33,72 %
    +22,99 %
    +271,67 %
    +996,20 %
    +193,06 %
    +786,66 %
    +502,75 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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