JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Quartalszahlen von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals dürften die Erlöse im Bereich Schaden/Unfall-Rückversicherung im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Kamran M Hossain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er seine Erwartungen für den Nettogewinn des Rückversicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 252,2EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 270
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
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