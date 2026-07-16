JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Quartalszahlen von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals dürften die Erlöse im Bereich Schaden/Unfall-Rückversicherung im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Kamran M Hossain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er seine Erwartungen für den Nettogewinn des Rückversicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert./rob/edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 252,2EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 20:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 275

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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