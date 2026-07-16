Autodoc: Mit diesen Maßnahmen optimiert der Aktienwert seine Kapitalstruktur
AUTODOC setzt ein starkes Signal am Kapitalmarkt: Erstmals sichert sich der Online-Händler eine institutionelle Kreditfinanzierung in signifikanter Höhe.
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- AUTODOC sichert erstmals eine institutionelle Kreditfinanzierung: Term Loan B über 530 Mio. Euro.
- Gesamtfinanzierung 580 Mio. Euro: 530 Mio. Term Loan B (Laufzeit 7 Jahre, Zins EURIBOR +3,50 %) und revolvierende Kreditfazilität 50 Mio. (Laufzeit 6,5 Jahre, EURIBOR +3,00 %) als Liquiditätspuffer.
- Ratings: Moody’s „Ba3“ (stabil) und S&P „B+“ (positiv) für die Transaktion.
- Neu gegründete Autodoc Holding SE wird zu 100 % von AutoTech GmbH & Co. KG gehalten (Investmentvehikel der Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel).
- Verwendung der Mittel: Rückkauf von Aktien, die von Unternehmen unter Kontrolle von Apollo‑verwalteten Fonds gehalten werden, sowie Deckung der Transaktionsgebühren und -aufwendungen.
- Strategische Bedeutung: Nutzt bisher schuldenfreie Bilanz zur Stärkung der finanziellen Flexibilität ohne Eigenkapitalverwässerung, beschleunigt Rendite für Aktionäre und bereitet Optionen für einen geplanten Börsengang vor; AUTODOC erzielte 2025 einen Umsatz von 1,8 Mrd. € und ist führender europäischer Online‑Händler für Kfz‑Ersatzteile.
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