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    Autodoc: Mit diesen Maßnahmen optimiert der Aktienwert seine Kapitalstruktur

    AUTODOC setzt ein starkes Signal am Kapitalmarkt: Erstmals sichert sich der Online-Händler eine institutionelle Kreditfinanzierung in signifikanter Höhe.

    Autodoc: Mit diesen Maßnahmen optimiert der Aktienwert seine Kapitalstruktur
    Foto: adobe.stock.com
    • AUTODOC sichert erstmals eine institutionelle Kreditfinanzierung: Term Loan B über 530 Mio. Euro.
    • Gesamtfinanzierung 580 Mio. Euro: 530 Mio. Term Loan B (Laufzeit 7 Jahre, Zins EURIBOR +3,50 %) und revolvierende Kreditfazilität 50 Mio. (Laufzeit 6,5 Jahre, EURIBOR +3,00 %) als Liquiditätspuffer.
    • Ratings: Moody’s „Ba3“ (stabil) und S&P „B+“ (positiv) für die Transaktion.
    • Neu gegründete Autodoc Holding SE wird zu 100 % von AutoTech GmbH & Co. KG gehalten (Investmentvehikel der Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel).
    • Verwendung der Mittel: Rückkauf von Aktien, die von Unternehmen unter Kontrolle von Apollo‑verwalteten Fonds gehalten werden, sowie Deckung der Transaktionsgebühren und -aufwendungen.
    • Strategische Bedeutung: Nutzt bisher schuldenfreie Bilanz zur Stärkung der finanziellen Flexibilität ohne Eigenkapitalverwässerung, beschleunigt Rendite für Aktionäre und bereitet Optionen für einen geplanten Börsengang vor; AUTODOC erzielte 2025 einen Umsatz von 1,8 Mrd. € und ist führender europäischer Online‑Händler für Kfz‑Ersatzteile.



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