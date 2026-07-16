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    Besonders beachtet!

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    Goldman Sachs Group Aktie fällt am 16.07.2026 um -4,80 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am heutigen Handelstag muss die Goldman Sachs Group Aktie bisher Verluste von -4,80 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Goldman Sachs Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Goldman Sachs Group Aktie fällt am 16.07.2026 um -4,80 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Richard Drew - dpa

    Goldman Sachs ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking (M&A, Kapitalmarkt), Wertpapierhandel, Asset & Wealth Management, Investment Research. Starke Marktstellung im globalen Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America. USP: hohe Deal-Kompetenz, starke Marke, Elite-Kundenbasis, breite Produktpalette.

    Goldman Sachs Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Goldman Sachs Group Aktie. Sie fällt um -4,80 % auf 955,30. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,57 %, geht es heute bei der Goldman Sachs Group Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Goldman Sachs Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,95 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um +11,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,05 %. Im Jahr 2026 gab es für Goldman Sachs Group bisher ein Plus von +33,37 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

    Goldman Sachs Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,53 %
    1 Monat +8,05 %
    3 Monate +31,95 %
    1 Jahr +66,97 %
    Stand: 16.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Es gibt 295 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 281,20 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -1,51 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Spectro Cloud sammelt 100 Millionen US-Dollar in einer Serie-D-Finanzierungsrunde ein, um Kunden bei der Bereitstellung von KI-Infrastruktur im Produktivbetrieb in Unternehmens-, öffentlichen, Neocloud- und Sovereign-Cloud-Umgebungen zu unterstützen


    Spectro Cloud, ein führender Anbieter von Software für das Management von KI-Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer überzeichneten Finanzierungsrunde der Serie D unter der Leitung von Growth Equity bei Goldman Sachs …

    DAX schwächelt, SDAX glänzt: Tech unter Druck, US-Börsen mit Extrembewegungen


    Die Börsen zeigten heute ein wechselhaftes Bild: Während deutsche Leitindizes überwiegend nachgaben, setzten Nebenwerte und ausgewählte US-Titel markante Akzente.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, JPMorgan Chase und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -0,79 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -4,92 %. Bank of America legt um +0,17 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -2,93 %.

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    Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Goldman Sachs Group

    -5,15 %
    +11,75 %
    +8,53 %
    +32,28 %
    +67,72 %
    +247,23 %
    +218,68 %
    +589,36 %
    +1.425,12 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332
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