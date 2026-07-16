SMA Solar Technology: Q2 2026 vorläufige Zahlen, Jahresprognose steigt
Trotz leicht rückläufigem Umsatz zeigt Q2 2026 eine deutliche Ergebniswende: Starke Margen, positive Sondereffekte und eine angehobene Jahresprognose prägen das Quartal.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- Q2 2026 Umsatz: 345,7 Mio. Euro (Q2 2025: 357,1 Mio. Euro)
- Q2 2026 EBITDA: 64,7 Mio. Euro, deutlich über Analystenschätzungen (ca. 44 Mio. Euro) und über Q2 2025 (-15,5 Mio. Euro)
- Q2 2026 EBIT: 51,5 Mio. Euro, deutlich über Analystenschätzungen (ca. 32 Mio. Euro) und über Q2 2025 (-30,4 Mio. Euro)
- Einmal-Effekte: IEEPA-Zölle wurden im Q2 2026 nahezu vollständig zurückerstattet; Vorratswertberichtigungen aufgelöst; Home & Business Solutions verzeichnete einen positiven EBIT-Effekt von 21,7 Mio. Euro
- Operativ ohne Einmaleffekte liegen Umsatz 368,0 Mio. Euro, EBITDA 40,9 Mio. Euro und EBIT 27,7 Mio. Euro (Q2 2025: 357,1; 31,8; 18,0 Mio.)
- Volljahresprognose 2026 erhöht: Umsatzziel 1.625 Mio. Euro bis 1.725 Mio. Euro; EBITDA 180 Mio. Euro bis 230 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Analysten Conference Call 13.30 Uhr (CET), bei SMA Solar Technology ist am 13.08.2026.
Der Kurs von SMA Solar Technology lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 63,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,08 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 62,95EUR das entspricht einem Minus von -1,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.320,55PKT (+0,49 %).
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