Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 142 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 120,3 auf Tradegate (16. Juli 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 70,62 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +16,12 %/+36,17 % bedeutet.