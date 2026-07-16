ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 142 Euro
- Jefferies belässt Kursziel für Vinci bei 142 Euro
- Flughafenverkehr Juni minus 2,6 Prozent schwach
- Im Mai Verkehr plus 0,1 Prozent gemeldet
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im Juni mit minus 2,6 Prozent schwach ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Mai habe es noch ein Plus von 0,1 Prozent gegeben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 120,3 auf Tradegate (16. Juli 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 70,62 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 146,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 139,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +16,12 %/+36,17 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 142 Euro
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