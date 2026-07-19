Alphabet, Tesla, Intel & Co.: Jetzt wird die Quartalssaison richtig heiß!

Dienstag, 21. Juli: Northrop Grumman

Für US-Rüstungskonzerne wird Luft- und Raumfahrtkonzern Northrop Grumman die Quartalssaison eröffnen. Ihm folgen im weiteren Verlauf der Woche (s. Tabelle unten) Mitbewerber Lockheed Martin sowie RTX. Im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg stand das Unternehmen vor allem Aufgrund des Einsatzes des von ihm entwickelten Langstreckenbombers B-2 sowie seines Nachfolgers B-21, der voraussichtlich noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden soll.

Wie deutsche und europäische Verteidigungswerte hatten aber auch US-Konzerne trotz anhaltend starker Auftragseingänge mit einer hartnäckigen Korrektur ihrer Anteile zu rechnen. Damit dürfte der Verlauf der Berichtsperiode entscheidend dafür werden, ob eine Trendwende der Aktien gelingt oder nicht. Grundsätzlich sind die Voraussetzungen gut, denn durch die in den vergangenen Wochen anhaltenden Kursverluste ist die Unternehmensbewertung zum Teil deutlich unter ihre historische Norm gefallen. Für 2026 ist das Unternehmen mit einem KGVe von 18,7 bewertet. Das liegt um 4,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. Beim Kurs-Buch- beziehungsweise Kurs-Cashflow-Verhältnis liegen die Abschläge sogar bei 18,5 beziehungsweise 32,7 Prozent.

Schon im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Quartalszahlen könnten daher für eine spürbare Belebung des Kursgeschehens sorgen. Von Analystinnen und Analysten erwartet ist eine Umsatzergebnis in Höhe von 10,8 Milliarden US-Dollar, das wäre gegenüber dem Vorjahresquartal eine Steigerung von 2,9 Prozent. Der stark von der Erfüllung einzelner Aufträge abhängige Quartalsgewinn soll mit 6,82 US-Dollar je Anteil deutlich unter dem vor 12 Monaten erzielten Ergebnis von 8,15 US-Dollar (-16,3 Prozent) liegen.

Am Optionsmarkt zeigen sich Anlegerinnen und Anleger überzeugt davon, dass Northrop Grumman ausreichend gute Zahlen vorlegen und die Aktie davon profitieren wird. 56,9 Prozent der am 21. August, den nächsten Verfallstermin für Optionen auf die Aktie, auslaufenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite. Ihnen steht ein Put-Anteil von 43,1 Prozent gegenüber. Die eingepreiste Kursreaktion liegt gegenwärtig bei ± 8,9 Prozent. Das ist ein für die Aktie überdurchschnittlich hoher Wert.

Mittwoch, 22. Juli: Alphabet

Der KI-Trade hat in den vergangenen Wochen deutlich an Schwung verloren. Vor allem für die Anteile von Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten ging es trotz starker Quartalszahlen von Samsung, ASML und Taiwan Semiconductor steil bergab. Nach einem Minus von 20 Prozent gegenüber seinem Allzeithoch handelt der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor technisch sogar in einem neuen Bärenmarkt. Doch auch vor Hyperscalern wie Alphabet machten die Verluste nicht halt. Hier steht inzwischen ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche.

Investoren sorgen sich einerseits um die Profitabilität und damit auch die Nachhaltigkeit der gegenwärtig gigantischen Investitionsausgaben, welche zu einer Erosion der bislang enorm starken Unternehmensbilanzen gesorgt hat. Zwar verfügt Alphabet noch über ein Nettovermögen von knapp 31 Milliarden US-Dollar, vor rund 2,5 Jahren waren es allerdings noch knapp dreimal so viel. Und da am Markt mit weiter steigenden Ausgaben für Rechenzentren für KI-Anwendungen gerechnet wird, dürfte Alphabet wie Meta Platforms und Microsoft netto bald ebenfalls verschuldet sein.

Gleichzeitig wächst der Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche. Kaum weniger leistungsfähige, aber sehr viel kostengünstigere KI-Modelle aus chinesischer Entwicklung lassen die Profitabilitätsfrage von US-amerikanischen KI-Modellen wie Gemini von Alphabet noch dringender werden. Es könnte nicht mehr lange dauern, bis der erste Hyperscaler seine Investitionsausgaben einfriert – was KI-Hardware-Werte noch stärker unter Druck setzen dürfte. Vielleicht ist Alphabet ja sogar der erste Wert, nachdem sich das Unternehmen nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Beteiligung am Raumfahrtunternehmen SpaceX für ein optisch höheres Gewinnergebnis sorgt, wie es im vergangenen Quartal noch der Fall war.

Grundsätzlich sind Expertinnen und Experten für die Zahlen sehr optimistisch gestimmt. Dank eines hohen Wachstums in der Cloud wird mit einem Umsatzsprung von 21,2 Prozent auf 116,91 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll von 2,31 auf 2,90 US-Dollar und damit sogar um 25,5 Prozent gestiegen sein. Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Alphabet beim KGV aktuell mit einem Aufschlag von 4,3 und beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis mit 1,53 sogar um rund 13 Prozent über dem 5-Jahres-Mittel. Starke Zahlen sind also Pflicht!

Nach den jüngsten Kursrückgängen zeigen sich Optionsmarktteilnehmende zuversichtlich für eine Gegenbewegung. Insgesamt sind 63,3 Prozent der am Freitag auslaufenden Optionen auf der Call-Seite zu finden, ihnen steht auf der Put-Seite ein Anteil von 36,7 Prozent gegenüber. Dabei muss mit einer Kursbewegung um bis zu 6,5 Prozent gerechnet werden. In den vergangenen 6 Quartalen hatten die Bullen insgesamt 4 Mal die Oberhand.

Mittwoch, 22. Juli: Tesla

Für Elon Musk scheint Tesla inzwischen nur noch ein Side-Hustle zu sein, nachdem ihn der Börsengang von SpaceX mit gewaltigem Abstand zum reichsten Mann der Welt gemacht hat. Jedenfalls hat man von Musk im Zusammenhang mit Tesla zuletzt wenig gehört – mit Ausnahme von Gerüchten, dass Tesla wie zuvor xAI durch SpaceX übernommen werden könnte.

An der Ausgangslage von Tesla hat sich zuletzt nur wenig geändert. Gebrochene Versprechen vor allem im Zusammenhang mit der Robotaxiflotte sowie eine noch immer kaum rational zu erklärende Unternehmensbewertung bestimmen das Bild. Immerhin scheint der Turnaround bei den Zulassungs- und Verkaufszahlen von E-Fahrzeugen geschafft. Nachdem Tesla zuletzt mit einer Reihe schwacher Quartale zu kämpfen hatte, führten die hohen Energiepreise im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg zu deutlich höheren Zulassungszahlen von E-Fahrzeugen. Davon profitierte selbst im Musk gegenüber kritisch eingestellten Europa auch Tesla. Damit könnten die Weichen für ein verhältnismäßig starkes Quartalsergebnis auch ohne das Erfüllen vollmundiger Versprechen gestellt sein.

Nach 22,5 Milliarden US-Dollar vor 12 Monaten wird nun ein Umsatzergebnis in Höhe von 26,36 Milliarden US-Dollar erwartet. Das entspräche einem Anstieg von 17,2 Prozent und wäre nach Umsatz das bislang beste Quartalsergebnis in der Unternehmensgeschichte. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie werden 0,54 US-Dollar erwartet nach 0,40 US-Dollar im Vergleichszeitraum vor einem Jahr (+35,0 Prozent). Für eine Überraschung könnte angesichts des rasant wachsenden Energiebedarfs im Zusammenhang mit dem Ausbau von KI-Rechenzentren die Batterie- und Speichersparte sorgen.

Viermal in Folge hat die Tesla-Aktie nach Quartalszahlen zuletzt an Wert eingebüßt, nichtsdestotrotz setzt eine Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger auf nach den Zahlen steigende Kurse. Für die Aktie, bei der eine Kursbewegung von bis 7,0 Prozent zu erwarten ist, liegt die Call-Quote wie bei Alphabet gegenwärtig bei 63,3 Prozent.

Donnerstag, 23. Juli: Intel

Noch vor wenig mehr als einem Jahr war Halbleiter-Urgestein Intel vom Markt abgeschrieben. Trotz des größten Booms in der Geschichte der Halbleiterbranche lieferte Intel rückläufige Erlöse und Gewinne. Die KI-Produkte galten als nicht konkurrenzfähig, die Pläne für den Konzernumbau hin zu einem weltweit agierenden Auftragsfertiger als gescheitert, sodass die Aktie des Unternehmens auf den tiefsten Stand seit mehr als 10 Jahren gefallen war.

Doch die hat inzwischen eine 180-Grad-Wende vollzogen. Ende Juni konnte sogar das Hoch auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase übertroffen werden. Womit Investoren nicht gerechnet hatten oder rechnen konnten, war der Umstand, dass sich die US-Regierung am Unternehmen beteiligen würde. Dazu kam, dass Expertinnen und Experten im Zusammenhang mit Inferenzberechnungen den Bedarf an CPUs unterschätzt hatten, was auch bei Erzrivale AMD zu einer steilen Rallye führte. Außerdem zeigen die Pläne zur Fertigungssparte nun doch erste Erfolge – mit Apple hat Intel einen ersten großen und namhaften Kunden für sich gewinnen können.

Das alles hat die Hoffnungen auf einen operativen Turnaround befeuert. Der muss mit Blick auf die Unternehmensbewertung inzwischen aber besser gestern als morgen passieren, denn für 2026 ist Intel mit einem KGVe von 85,6 und selbst für 2027 noch mit 58,9 bewertet, was das Unternehmen zu einem der teuersten der ohnehin hoch bewerteten Branche macht.

Gegenüber den zurückliegenden Quartalen dürfte das Wachstum aber nun endlich an Fahrt aufnehmen. Nach mageren 12,86 Milliarden US-Dollar im 3-Monats-Zeitraum vor einem Jahr wird nun ein Umsatz von 14,42 Milliarden US-Dollar (+12,1 Prozent) erwartet – das wäre die größte Leistungssteigerung seit mehr als 5 Jahren. Der Gewinn pro Aktie soll dabei das Vorzeichen wechseln und von -0,10 US-Dollar auf 0,22 US-Dollar geklettert sein.

Trotz oder gerade aufgrund der gewaltigen Rallye in den vergangenen 12 Monaten wettet mit 70,2 Prozent eine überwältigende Mehrheit der Optionshändlerinnen und -händler auf eine positive Kursreaktion der Intel-Aktie. Gleichzeitig ist eine hohe Unsicherheit zu erkennen, denn die implizierte Bewegung liegt bei für das Papier außergewöhnlich hohen 14,9 Prozent.

Freitag, 24. Juli: Exxon Mobil

Der starke Anstieg bei Öl- und Gaspreisen dürfte für eine Sonderkonjunktur bei Unternehmen wie Exxon Mobil gesorgt haben – umso mehr, als das nicht wenige Expertinnen und Experten noch zu Beginn des Jahres mit fallenden Ölpreisen und ein Nivea von 60 US-Dollar für das Barrel Brent gerechnet hatten. Nach dem Beginn des Iran-Krieges notierte der Preis zeitweise doppelt so hoch.

Aufgrund begrenzter Raffineriekapazitäten kletterten außerdem die Benzin- und Dieselpreise nicht nur hierzlande, sondern insbesondere auch in den USA stark – mit ein Grund für die mieserablen Umfragewerte der Trump-Regierung sowie der Republikaner und das ausgerechnet wenige Monate vor den wichtigen Midterm-Wahlen, wenn sie denn überhaupt stattfinden.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen dürfte Exxon Mobil vor dem drittbesten Quartalsergebnis seiner Geschichte stehen, übertroffen nur von den beiden Quartalen unmittelbar nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Die hohen Ölpreise treffen bei Exxon Mobil auf ein Geschäft, dessen Kostenbasis durch die ergiebigen, erst vor Kurzem erschlossenen Quellen vor der Küste Guyanas gesunken ist.

Dementsprechend wird ein Umsatzergebnis in Höhe von 100,13 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn von 3,66 US-Dollar pro Aktie erwartet. Das entspricht gegenüber dem Vorjahreszeitraum Steigerungen von 22,8 beziehungsweise sagenhaften 123,2 Prozent.

Angesichts der Aussichten auf ein starkes Quartalsergebnis haben sich Anlegerinnen und Anleger bei Exxon Mobil mehrheitlich auf der Call-Seite positioniert, ihr Anteil liegt bei 64,9 Prozent. Gleichzeitig ist die eingepreiste Kursreaktion mit ± 5,4 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in der Vergangenheit. Das deutet auf eine hohe Ungewissheit vor allem bezüglich des Ausblicks hin.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilieninvestitionsfonds (REIT), daher Funds from Operations (FFO) statt EPS

Stand: Sonntag, 19. Juli, 14:15 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion