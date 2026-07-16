JEFFERIES stuft AMD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 US-Dollar belassen. Auf einer Veranstaltung des Halbleiterkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der kommenden Woche dürfte unter anderem eine auf über 200 Milliarden US-Dollar erhöhte Prognose für den adressierbaren Prozessoren-Gesamtmarkt im Mittelpunkt stehen, schrieb Blayne Curtis in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,96 % und einem Kurs von 434EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 21:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: AMD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 515

Kursziel alt: 515

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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