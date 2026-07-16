ROUNDUP
SMA wird noch optimistischer für 2026 - Aktie springt hoch
- SMA Solar erwartet 2026 Umsatz 1,625–1,725 Mrd
- Ebitda wird 2026 bei 180–230 Mio Euro erwartet
- SMA Aktie kletterte nachbörslich um zehn Prozent
NIESTETAL (dpa-AFX) - NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Hersteller von Wechselrichtern SMA Solar wird nach einem erfolgreichen Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. 2026 dürfte der Umsatz bei 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Bei der Vorstellung seiner Zahlen zum Jahresstart hatte das Unternehmen bereits ein Erreichen des oberen Drittels der alten Bandbreite von 1,475 bis 1,675 Milliarden Euro ins Auge gefasst.
Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun bei 180 bis 230 Millionen Euro liegen, nach oberes Drittel von 50 bis 180 Millionen Euro zuvor. Die neuen Prognosen liegen über den bisherigen Erwartungen von Experten.
Anleger reagierten erfreut. Die SMA-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um zehn Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Handel zu.
Im zweiten Quartal war der Umsatz bereinigt um Einmaleffekte um drei Prozent auf 368,0 Millionen Euro gestiegen. Das Ebitda legte um knapp 30 Prozent auf 40,9 Millionen Euro zu./he/err
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 62,35 auf Tradegate (16. Juli 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +13,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,52 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -22,48 %/+24,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SMA Solar Technology - A0DJ6J - DE000A0DJ6J9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SMA Solar Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht
Bericht
EU stoppt Förderung von Energieprojekten mit chinesischen Wechselrichtern
https://www.welt.de/politik/ausland/article69ea4497c4c1fb99d23d95b8/bericht-eu-stoppt-foerderung-von-energieprojekten-mit-chinesischen-wechselrichtern.html