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    WDH/Sechster Tag in Folge

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    Neue US-Angriffe gegen den Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Sechste Nacht in Folge US-Angriffe im Iran fortgesetzt
    • Centcom korrigierte Angaben zur Dauer der Angriffe
    • Trump drohte Zerstörung von Kraftwerken und Brücken
    WDH/Sechster Tag in Folge - Neue US-Angriffe gegen den Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    (In der Überschrift und im ersten Satz wurde berichtigt, dass die Angriffe den fünften Tag in Folge stattfanden. Richtig ist, dass es die sechste Nacht in Folge ist. Centcom hat seine Angaben korrigiert.)

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben den sechsten Tag in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 14.00 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, "die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen."

    Das US-Militär hatte erst am Mittwoch erneut und in zwei Wellen den Iran angegriffen. Teheran reagierte mit Beschuss auf Ziele in der Region - unter anderem meldeten die mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain Angriffe. Auch Jordanien meldete erneuten Beschuss aus dem Iran.

    Trump will keine Frist festlegen

    US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran diese Woche einmal mehr mit Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Auf die Frage einer Journalistin, ob er dem Iran ein Ultimatum gebe, bevor das US-Militär mit Bombenangriffen auf Brücken beginnen würde, sagte Trump am Mittwoch: "Ich mag es nicht, Fristen zu setzen."

    Am Dienstag hatte Trump noch gesagt, nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie (die Iraner) kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Trump kündigte zudem heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an./ngu/DP/he





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