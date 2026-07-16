Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,44 %
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 1
Performance 1M: +8,05 %
Performance 1M: +8,05 %
Nike (B)
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 2
Performance 1M: -4,05 %
Performance 1M: -4,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes bis leicht positives Sentiment zu Nike (B). Sinners Wimbledon-Werbung wird als potenzieller Kurs-Katalysator gesehen, wirkt aber oft verzögert. Positiv: 4 Mio Preisgeld; WM-Teilnehmer-Nike-Teams stärken Position. 14-Tage-Kursentwicklung wird weder konkret genannt noch bestätigt; Reaktion als unklar beschrieben. Fazit: moderates Aufwärts-Potenzial mit verbleibender Unsicherheit.
Caterpillar
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 3
Performance 1M: -5,63 %
Performance 1M: -5,63 %
Merck & Co
Tagesperformance: +3,57 %
Tagesperformance: +3,57 %
Platz 4
Performance 1M: +8,28 %
Performance 1M: +8,28 %
IBM
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 5
Performance 1M: -22,90 %
Performance 1M: -22,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Im wallstreetONLINE-Forum zu IBM: Gemischt. Der Kurs fiel nach den Ergebnissen deutlich (bis ca. 30%). Eine Unterstützungszone um 210 USD wird diskutiert; einige investieren vorsichtig. Fundamentale Aspekte bleiben robust (Mainframe, Red Hat, freier Cashflow; Dividende Aristokrat). Dennoch bleibt die Zukunft unsicher; hohe Volatilität und Skepsis gegenüber KI-/Software-Sektor. Einstiegspotenzial wird diskutiert.
Salesforce
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 6
Performance 1M: +7,18 %
Performance 1M: +7,18 %
Amgen
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 7
Performance 1M: +3,37 %
Performance 1M: +3,37 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 8
Performance 1M: +13,05 %
Performance 1M: +13,05 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 9
Performance 1M: -8,10 %
Performance 1M: -8,10 %
McDonald's
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 10
Performance 1M: -6,55 %
Performance 1M: -6,55 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 11
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 12
Performance 1M: -3,35 %
Performance 1M: -3,35 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,41 %
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 13
Performance 1M: +0,96 %
Performance 1M: +0,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum zu IBM: Gemischt. Der Kurs fiel nach den Ergebnissen deutlich (bis ca. 30%). Eine Unterstützungszone um 210 USD wird diskutiert; einige investieren vorsichtig. Fundamentale Aspekte bleiben robust (Mainframe, Red Hat, freier Cashflow; Dividende Aristokrat). Dennoch bleibt die Zukunft unsicher; hohe Volatilität und Skepsis gegenüber KI-/Software-Sektor. Einstiegspotenzial wird diskutiert.
Procter & Gamble
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 14
Performance 1M: -0,54 %
Performance 1M: -0,54 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 15
Performance 1M: -9,41 %
Performance 1M: -9,41 %
Visa (A)
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 16
Performance 1M: +13,52 %
Performance 1M: +13,52 %
Walmart
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 17
Performance 1M: -5,55 %
Performance 1M: -5,55 %
Apple
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 18
Performance 1M: +14,54 %
Performance 1M: +14,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Apple
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment gemischt, sachlich fokussiert. Fundamentale/technische Aspekte: IDC sieht Q2-Wachstum trotz Preiserhöhungen; China-Demand zieht. Intraday-Volatilität (hoch → runter). Technische Diskussionen zum Doppel-Tops. OpenAI-Rechtsstreit als Unsicherheitsfaktor. MacBook Neo stärkt Apple gegenüber PC-Markt; konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht beziffert.
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