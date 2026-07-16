Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -12,10 %
Tagesperformance: -12,10 %
Platz 1
Performance 1M: -33,42 %
Performance 1M: -33,42 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -11,91 %
Tagesperformance: -11,91 %
Platz 2
Performance 1M: -33,58 %
Performance 1M: -33,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Nebius Group Registered (A) gemischt. Positive Aspekte: Partnermodell zur KI-Cloud-Expansion; Partnerschaften mit Microsoft, Meta und Nvidia; steigende Nachfrage und globale Rechenzentrums-Ausbau (Wales, Hyderabad). Gegenwind: hohe Leerverkäufe (Short Float 25–31%, Short Interest 51–61 Mio, Days to Cover 2,7–4,7). NY-Moratoriumsrisiken; Insiderverkäufe offenbar beendet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine konkrete Zahl angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -11,05 %
Tagesperformance: -11,05 %
Platz 3
Performance 1M: -38,88 %
Performance 1M: -38,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation
wallstreetONLINE: Gemischte Anleger-Stimmung zu Rocket Lab. Technisch dominiert Abwärtsdruck: PP 77,43 USD; Unterstützungen S1 74,90; S2 73,06; S3 70,53; Fibonacci-S1 75,76; S2 74,73; S3 73,06; 23,6% Retracement 64,10 USD (38,2% 80,52 USD, bereits durchbrochen). Branchenrisiken (AST SpaceMobile-Kapitalerhöhung, Neutron-Launch-Verzögerungen) verstärken Vorsicht. Einige bullische Ansichten (SKS-Formation, Ziel ~50 USD) existieren, doch fundamentale Risiken bleiben. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht eindeutig quantifiziert.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -9,68 %
Tagesperformance: -9,68 %
Platz 4
Performance 1M: -27,71 %
Performance 1M: -27,71 %
Astera Labs
Tagesperformance: -9,49 %
Tagesperformance: -9,49 %
Platz 5
Performance 1M: -18,79 %
Performance 1M: -18,79 %
Western Digital
Tagesperformance: -9,36 %
Tagesperformance: -9,36 %
Platz 6
Performance 1M: -31,31 %
Performance 1M: -31,31 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -8,93 %
Tagesperformance: -8,93 %
Platz 7
Performance 1M: -38,25 %
Performance 1M: -38,25 %
Cintas
Tagesperformance: +7,47 %
Tagesperformance: +7,47 %
Platz 8
Performance 1M: +19,69 %
Performance 1M: +19,69 %
Intel
Tagesperformance: -6,59 %
Tagesperformance: -6,59 %
Platz 9
Performance 1M: -23,34 %
Performance 1M: -23,34 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,17 %
Tagesperformance: -6,17 %
Platz 10
Performance 1M: -21,51 %
Performance 1M: -21,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Auf dem wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischte bis überwiegend bullische Stimmung zu Micron Technology: Fundamentaldaten und KI-Nachfrage (HBM/DRAM/NAND) sowie langfristige Lieferverträge mit Autoherstellern liefern ein starkes Wachstumsargument. Forward-KGV ca. 5,9x wirkt attraktiv. Charttechnisch hoffen Nutzer auf Bodenbildung und einen kurzen Rebound trotz Korrektur (SOX). Die 14-Tage-Entwicklung war volatil."
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -6,08 %
Tagesperformance: -6,08 %
Platz 11
Performance 1M: -20,92 %
Performance 1M: -20,92 %
Teradyne
Tagesperformance: -6,05 %
Tagesperformance: -6,05 %
Platz 12
Performance 1M: -25,55 %
Performance 1M: -25,55 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -6,04 %
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 13
Performance 1M: -37,02 %
Performance 1M: -37,02 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -5,97 %
Tagesperformance: -5,97 %
Platz 14
Performance 1M: -18,17 %
Performance 1M: -18,17 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,95 %
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 15
Performance 1M: -8,78 %
Performance 1M: -8,78 %
Dexcom
Tagesperformance: +5,80 %
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 16
Performance 1M: +7,97 %
Performance 1M: +7,97 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -5,58 %
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 17
Performance 1M: -31,87 %
Performance 1M: -31,87 %
Intuit
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 18
Performance 1M: +7,31 %
Performance 1M: +7,31 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -5,16 %
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 19
Performance 1M: -14,87 %
Performance 1M: -14,87 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,96 %
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 20
Performance 1M: -12,47 %
Performance 1M: -12,47 %
Qualcomm
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 21
Performance 1M: -23,00 %
Performance 1M: -23,00 %
Adobe
Tagesperformance: +4,72 %
Tagesperformance: +4,72 %
Platz 22
Performance 1M: +15,44 %
Performance 1M: +15,44 %
Broadcom
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 23
Performance 1M: +1,44 %
Performance 1M: +1,44 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +4,36 %
Tagesperformance: +4,36 %
Platz 24
Performance 1M: +5,81 %
Performance 1M: +5,81 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +4,29 %
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 25
Performance 1M: -3,44 %
Performance 1M: -3,44 %
Autodesk
Tagesperformance: +4,25 %
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 26
Performance 1M: +11,31 %
Performance 1M: +11,31 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 27
Performance 1M: -3,69 %
Performance 1M: -3,69 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 28
Performance 1M: -16,79 %
Performance 1M: -16,79 %
Paychex
Tagesperformance: +4,01 %
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 29
Performance 1M: +14,71 %
Performance 1M: +14,71 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +3,58 %
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 30
Performance 1M: +11,19 %
Performance 1M: +11,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils bullisches Sentiment zu Kraft Heinz: Unterbewertung (KGV 11–12) und Insiderkäufe stärken Vertrauen; Chart-Signale wie Aufwärtsmomentum werden genannt. Käufe um 20–21€ plausibel; Q2-Zahlen am 5. August könnten Impulse geben. Gleichzeitig Warnungen vor sektorweiter Überbewertung und Ansichten, dass Kraft Heinz eher Underperformer bleibt. Quelle: wallstreetONLINE.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 31
Performance 1M: +16,79 %
Performance 1M: +16,79 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 32
Performance 1M: +27,08 %
Performance 1M: +27,08 %
Amgen
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 33
Performance 1M: +3,37 %
Performance 1M: +3,37 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 34
Performance 1M: -6,76 %
Performance 1M: -6,76 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 35
Performance 1M: -1,63 %
Performance 1M: -1,63 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 36
Performance 1M: +7,29 %
Performance 1M: +7,29 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 37
Performance 1M: -5,58 %
Performance 1M: -5,58 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 38
Performance 1M: +4,66 %
Performance 1M: +4,66 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 39
Performance 1M: +15,64 %
Performance 1M: +15,64 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 40
Performance 1M: +4,14 %
Performance 1M: +4,14 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte