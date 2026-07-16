Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -12,10 %
Tagesperformance: -12,10 %
Platz 1
Performance 1M: -33,42 %
Performance 1M: -33,42 %
Abbott Laboratories
Tagesperformance: +10,89 %
Tagesperformance: +10,89 %
Platz 2
Performance 1M: +15,93 %
Performance 1M: +15,93 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -9,96 %
Tagesperformance: -9,96 %
Platz 3
Performance 1M: -27,71 %
Performance 1M: -27,71 %
Western Digital
Tagesperformance: -9,35 %
Tagesperformance: -9,35 %
Platz 4
Performance 1M: -31,31 %
Performance 1M: -31,31 %
Corning
Tagesperformance: -8,90 %
Tagesperformance: -8,90 %
Platz 5
Performance 1M: -16,61 %
Performance 1M: -16,61 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -8,19 %
Tagesperformance: -8,19 %
Platz 6
Performance 1M: +20,38 %
Performance 1M: +20,38 %
Coherent
Tagesperformance: -7,69 %
Tagesperformance: -7,69 %
Platz 7
Performance 1M: -32,95 %
Performance 1M: -32,95 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +7,63 %
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 8
Performance 1M: -5,17 %
Performance 1M: -5,17 %
Cintas
Tagesperformance: +7,58 %
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 9
Performance 1M: +19,69 %
Performance 1M: +19,69 %
Moderna
Tagesperformance: -7,16 %
Tagesperformance: -7,16 %
Platz 10
Performance 1M: +32,48 %
Performance 1M: +32,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
wallstreetONLINE-Forum: Moderna-Sentiment in den letzten 14 Tagen war überwiegend abwärts, mit geringem Handelsvolumen; Short-Interest wird betont. Fundamentals: Sanofi-/Bayer-Klagen und regulatorische Unsicherheiten; Q2-Ergebnis wird als schwach erwartet. Dennoch gibt es optimistische Szenarien bei Zulassungen (MRNA 1010) oder Phase-III-Resultaten, mit Kurszielen 80–200 USD. Showdown am 5. August bleibt zentral.
Super Micro Computer
Tagesperformance: -7,12 %
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 11
Performance 1M: -18,93 %
Performance 1M: -18,93 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: +6,78 %
Tagesperformance: +6,78 %
Platz 12
Performance 1M: -1,94 %
Performance 1M: -1,94 %
CoStar Group
Tagesperformance: +6,46 %
Tagesperformance: +6,46 %
Platz 13
Performance 1M: -10,71 %
Performance 1M: -10,71 %
Intel
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 14
Performance 1M: -23,34 %
Performance 1M: -23,34 %
Ingersoll Rand
Tagesperformance: +6,39 %
Tagesperformance: +6,39 %
Platz 15
Performance 1M: +12,26 %
Performance 1M: +12,26 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +6,28 %
Tagesperformance: +6,28 %
Platz 16
Performance 1M: +5,12 %
Performance 1M: +5,12 %
Oracle
Tagesperformance: -6,20 %
Tagesperformance: -6,20 %
Platz 17
Performance 1M: -34,68 %
Performance 1M: -34,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Oracle. Kurs der letzten 14 Tage wird als belastet/oversold bewertet; S&P stuft Oracle auf BBB- herab. Fundamentals: OpenAI-Verträge könnten OCI-Umsätze stärken, Backlog und Kosten bleiben Unsicherheiten. Langfristig profitabel, Dividende möglich; Anleger bleiben investiert, klare Richtung fehlt.
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -6,19 %
Tagesperformance: -6,19 %
Platz 18
Performance 1M: -20,92 %
Performance 1M: -20,92 %
Gartner
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 19
Performance 1M: -6,18 %
Performance 1M: -6,18 %
CIENA
Tagesperformance: -6,07 %
Tagesperformance: -6,07 %
Platz 20
Performance 1M: -15,14 %
Performance 1M: -15,14 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +6,06 %
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 21
Performance 1M: -16,33 %
Performance 1M: -16,33 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,82 %
Tagesperformance: -5,82 %
Platz 22
Performance 1M: -8,78 %
Performance 1M: -8,78 %
Dexcom
Tagesperformance: +5,80 %
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 23
Performance 1M: +7,97 %
Performance 1M: +7,97 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,80 %
Tagesperformance: -5,80 %
Platz 24
Performance 1M: -21,51 %
Performance 1M: -21,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Auf dem wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischte bis überwiegend bullische Stimmung zu Micron Technology: Fundamentaldaten und KI-Nachfrage (HBM/DRAM/NAND) sowie langfristige Lieferverträge mit Autoherstellern liefern ein starkes Wachstumsargument. Forward-KGV ca. 5,9x wirkt attraktiv. Charttechnisch hoffen Nutzer auf Bodenbildung und einen kurzen Rebound trotz Korrektur (SOX). Die 14-Tage-Entwicklung war volatil."
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Biogen
Tagesperformance: +5,72 %
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 25
Performance 1M: +0,74 %
Performance 1M: +0,74 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -5,66 %
Tagesperformance: -5,66 %
Platz 26
Performance 1M: -18,17 %
Performance 1M: -18,17 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: -5,65 %
Tagesperformance: -5,65 %
Platz 27
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
Teradyne
Tagesperformance: -5,59 %
Tagesperformance: -5,59 %
Platz 28
Performance 1M: -25,55 %
Performance 1M: -25,55 %
McKesson
Tagesperformance: +5,57 %
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 29
Performance 1M: +10,17 %
Performance 1M: +10,17 %
Baxter International
Tagesperformance: +5,52 %
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 30
Performance 1M: +7,62 %
Performance 1M: +7,62 %
Intuit
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 31
Performance 1M: +7,31 %
Performance 1M: +7,31 %
Albemarle
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 32
Performance 1M: -29,70 %
Performance 1M: -29,70 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,96 %
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 33
Performance 1M: +8,05 %
Performance 1M: +8,05 %
Elevance Health
Tagesperformance: -4,93 %
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 34
Performance 1M: -6,86 %
Performance 1M: -6,86 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 35
Performance 1M: +13,78 %
Performance 1M: +13,78 %
Adobe
Tagesperformance: +4,77 %
Tagesperformance: +4,77 %
Platz 36
Performance 1M: +15,44 %
Performance 1M: +15,44 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 37
Performance 1M: +12,00 %
Performance 1M: +12,00 %
Prologis
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 38
Performance 1M: +3,31 %
Performance 1M: +3,31 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +4,42 %
Tagesperformance: +4,42 %
Platz 39
Performance 1M: +5,81 %
Performance 1M: +5,81 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 40
Performance 1M: +5,54 %
Performance 1M: +5,54 %
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