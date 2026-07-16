Nike (B) Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nike (B). Sie steigt um +4,30 % auf 38,91€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nike (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,91€, mit einem Plus von +4,30 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Nike (B) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,63 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -0,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nike (B) einen Rückgang von -31,49 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,45 % 1 Monat -4,05 % 3 Monate -3,63 % 1 Jahr -39,69 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Stand: 16.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,50 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 16.07.2026 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Börsen zeigten heute ein wechselhaftes Bild: Während deutsche Leitindizes überwiegend nachgaben, setzten Nebenwerte und ausgewählte US-Titel markante Akzente.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +5,77 %. VF notiert im Plus, mit +1,73 %. adidas verliert -0,30 %

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.