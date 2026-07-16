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    Besonders beachtet!

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    Nike (B) Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nike (B) Aktie bisher um +4,30 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nike (B) Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.07.2026
    Foto: 684401183 - adobe.com

    Nike ist ein globaler Sportartikelkonzern, der Performance- und Lifestyle-Produkte entwickelt, produziert und vermarktet. Kern sind Schuhe, Bekleidung, Ausrüstung und digitale Trainingsangebote. Nike ist in vielen Segmenten Marktführer. Wichtige Konkurrenten: Adidas, Puma, Under Armour, New Balance. Stärken: starke Marke, Innovationskraft, Athletensponsoring, globale Vertriebs- und D2C-Plattformen.

    Nike (B) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Nike (B). Sie steigt um +4,30 % auf 38,91. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nike (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 38,91, mit einem Plus von +4,30 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl sich die Nike (B) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,63 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -0,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nike (B) einen Rückgang von -31,49 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    Nike (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,45 %
    1 Monat -4,05 %
    3 Monate -3,63 %
    1 Jahr -39,69 %
    Stand: 16.07.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,50 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 16.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 16.07.2026 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 16.07. - US Tech 100 schwach -1,51 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    DAX schwächelt, SDAX glänzt: Tech unter Druck, US-Börsen mit Extrembewegungen


    Die Börsen zeigten heute ein wechselhaftes Bild: Während deutsche Leitindizes überwiegend nachgaben, setzten Nebenwerte und ausgewählte US-Titel markante Akzente.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    PUMA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +5,77 %. VF notiert im Plus, mit +1,73 %. adidas verliert -0,30 %

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    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    +4,24 %
    -0,45 %
    -4,05 %
    -3,63 %
    -39,69 %
    -61,15 %
    -72,72 %
    -28,77 %
    +566,55 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993
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