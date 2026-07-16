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    Netflix steigert Umsatz und Gewinn nach Zweifeln der Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg im Quartal um 13 Prozent auf 12,56 Mrd
    • Unter dem Strich wuchs der Gewinn auf 3,4 Mrd
    • Netflix will Popularitätsdaten künftig nur jährlich
    Netflix steigert Umsatz und Gewinn nach Zweifeln der Anleger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix hat im vergangenen Quartal Sorgen von Anlegern zum Trotz Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Zugleich will der Videostreaming-Marktführer künftig nur noch jährlich statt zwei Mal pro Jahr Angaben zur Popularität seiner Filme und Serien vorlegen. Die Aktie fiel in einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel dennoch mehr als sieben Prozent.

    Die Netflix-Aktie hatte in den vergangenen Monaten mehr als 40 Prozent verloren. Ein Auslöser waren Sorgen nach einigen Marktforscher-Daten, die den Eindruck erweckten, dass Zuschauerzahlen ab der zweiten Staffel auch populärer Netflix-Serien sinken. Die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers , bei der Netflix gegen den Rivalen Paramount verlor, wurde in diesem Kontext von Anlegern als Flucht nach vorn gesehen.

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    Netflix macht keine regelmäßigen Angaben zur Kundenzahl mehr. Aber der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 12,56 Milliarden Dollar. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um 8,8 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Netflix bekam von Warner im Februar 2,8 Milliarden Dollar als Vertragsstrafe nach Auslösung der bereits vereinbarten Übernahme. Das ließ im vergangenen Quartal die Steuerzahlungen von Netflix etwas steigen./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,22 % und einem Kurs von 59,79 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -11,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 273,66 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 128,00USD was eine Bandbreite von +67,60 %/+114,53 % bedeutet.





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