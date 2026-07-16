Marinomed Biotech to Seek Court Restructuring Without Self-Administration
Marinomed Biotech faces a new turning point as it seeks fresh court-led restructuring after a failed deal with Unither derailed its previous recovery plan.
Foto: adobe.stock.com
- Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) announced on 16 July 2026 in Korneuburg, Austria that it will apply for court restructuring proceedings without self-administration.
- The company says the court-approved restructuring plan dated 14 November 2024 cannot be fulfilled after negotiations with Unither broke down.
- Unither Pharmaceuticals failed to make earn-out payments from the sale of the Carragelose business unit, placing Marinomed at risk of insolvency.
- The aim of the renewed proceedings is to secure the company’s financial stability by concluding a new restructuring plan.
- Marinomed plans further restructuring measures and intends to pursue legal options against Unither arising from the Carragelose sale.
- The company also intends to pursue legal remedies related to the sale of assets of the Marinosolv platform.
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