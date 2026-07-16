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    Ad-hoc: Marinomed plant gerichtliche Sanierung ohne Eigenverwaltung

    Marinomed Biotech AG steht vor einem tiefgreifenden Wendepunkt: Nach gescheiterten Verhandlungen droht Zahlungsunfähigkeit, ein gerichtliches Sanierungsverfahren soll nun Stabilität bringen.

    Ad-hoc: Marinomed plant gerichtliche Sanierung ohne Eigenverwaltung
    Foto: adobe.stock.com
    • Marinomed Biotech AG beabsichtigt die Einleitung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung.
    • Anlass ist der Abbruch der Verhandlungen mit Unither Pharmaceuticals und das Ausbleiben der Earnouts aus dem Carragelose-Geschäft, wodurch Zahlungsunfähigkeit droht.
    • Ziel des neuen Verfahrens ist die finanzielle Stabilität durch einen neuen Sanierungsplan sowie weitere Restrukturierungsmaßnahmen; Nutzung rechtlicher Möglichkeiten gegenüber Unither Pharmaceuticals und Assets der Marinosolv-Plattform.
    • Die Ad-hoc-Mitteilung ist Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; Veröffentlichung am 16.07.2026 um 23:10 CET/CEST.
    • Marinomed Biotech AG ist in Korneuburg, Österreich ansässig und an der Wiener Börse unter VSE:MARI notiert.
    • Die Meldung wurde via EQS News / EQS Group veröffentlicht (Originalinhalt bei EQS News).


    Marinomed Biotech

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    ISIN:ATMARINOMED6WKN:A2N9MM
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