Huawei enthüllt auf The smarter E 2026 seine neueste Netzbildungsstrategie
Europa steuert auf ein Stromsystem mit dominierenden Erneuerbaren zu – Huawei setzt dabei auf netzbildende, integrierte Lösungen, um Stabilität und neue Geschäftsmodelle zu sichern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Huawei stellte auf der „The smarter E 2026“ (Rede von Steven Zhou, Präsident Smart PV & ESS) seine neue Strategie vor: Fokus auf netzbildende, integrierte Lösungen zur Stärkung der Netzstabilität und Unterstützung hoher Anteile erneuerbarer Energien in Europa.
- Prognose: Der Anteil von Wind- und Solarenergie in Europa soll bis 2030 rund 64 % erreichen; gleichzeitig drohen geringere Netzresilienz und abnehmende Netzstärke durch weniger Synchrongeneratoren.
- Europäische Reaktion: Ausbau netzbildender BESS, verstärkte Netzinvestitionen, neue Netzkodizes mit netzbildenden Anforderungen und ein Marktshift von reiner Energiearbitrage zu vielfältigen Systemdienstleistungen.
- Technisch: Hybride PV‑BESS-Lösungen von Huawei bieten validierte netzbildende Funktionen (Schwarzstart, Trägheitsunterstützung, Kurzschlussstromstützung) und sollen konventionelle Wärmekraftwerke ersetzen; Marke LUNA wurde zu LUTERRA weiterentwickelt.
- Strategie/Produkte: Huawei nutzt die 4T‑Basistechnologien (Bit, Watt, Wärme, Batterie) und die One‑Fits‑All/One‑Match‑All‑Plattform zur Integration von PV, BESS, Ladeinfrastruktur und KI‑gestützter Einsatzplanung; Pilotprojekte zeigten konkrete Vorteile (Gewerbepark AHS DE: +10 % Umsatz; Carrefour ES: ~40 % geringere Stromkosten, 5 Jahre Amortisation).
- Ausblick: Huawei passt Hardware flexibel und Software kontinuierlich an, erwartet vielfältigere BESS‑Geschäftsmodelle und stützt sich auf weltweite Demonstrationsprojekte, um Netzstabilität bei hohem Erneuerbaren‑Anteil zu verbessern.
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