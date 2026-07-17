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    LILYSILK stellt die SILKAIRY-Kollektion vor - eine leichtere Variante von Seide für moderne Bewegungsformen

    NEW YORK, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, deren Ziel es ist, Menschen zu einem spektakulären Leben zu inspirieren, hat heute SILKAIRY vorgestellt, die dritte Kollektion ihrer Activewear-Linie. Die neue Kollektion wurde für Bewegung, Reisen und den Alltag konzipiert und verleiht der von Seide inspirierten Mode durch innovative Stoffe und vielseitige Schnitte ein leichteres und luftigeres Tragegefühl.

    LILYSILK Introduces SILKAIRY Collection

    Das SILKAIRY-Gewebe zeichnet sich durch eine einzigartige dreischichtige Luftstruktur aus. Die glatte Innen- und Außenseite sorgen für die Weichheit und den natürlichen Fall, die man von Seide kennt, während eine hohle Mittelschicht ein sanft gepolstertes Tragegefühl vermittelt, ohne unnötiges Gewicht hinzuzufügen. Der integrierte Stretchanteil sorgt für Flexibilität und Formbeständigkeit, sodass jedes Kleidungsstück jede Bewegung des Körpers bequem mitmacht.

    Das Ergebnis ist eine Kollektion, die auf den bekannten Eigenschaften von Seide – Weichheit, fließender Fall und Eleganz – aufbaut und gleichzeitig ein entspannteres Tragegefühl bietet. SILKAIRY ist leicht, atmungsaktiv und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Das Material wurde entwickelt, um sich elegant anzufühlen, ohne einzuengen, und Komfort zu bieten, ohne dabei an seiner gepflegten Optik einzubüßen.

    Zu den wichtigsten Stücken der Kollektion zählt die Wide Leg Lounge Pants mit einer markanten hohen Taille und einer fließenden, geraden Silhouette, die von der Hüfte bis zum Saum schön sauber fällt. Ein integrierter Kordelzug, dezente Falten an der Vorderseite und saubere Säume sorgen für eine individuell anpassbare Passform mit edlem Finish. Die Curve Hem Shorts kombinieren einen geformten Bund mit verdeckter Weitenregulierung, während geschwungene Nähte und konturierte Einsätze sich dem Körper anpassen und so für eine schlanke Silhouette sorgen.

    Das Short Sleeve Half-Zip Top hat eine lockere, leicht boxy Passform und einen Ausschnitt, der von einem tiefen Stehkragen in ein sanftes V übergeht. Ein Besatz aus Seidencharmeuse sorgt für einen raffinierten Kontrast, während der leichte Stoff locker am Körper anliegt. Die kurz geschnittene Zipped Track Jacket besticht durch eine sanfte Struktur, die durch geformte Seitennähte, einen dezenten Stehkragen sowie geraffte Ärmelbündchen und einen gerafften Saum erzielt wird.

    „Wir haben SILKAIRY entwickelt, um das edle Tragegefühl von Seide in Kleidung zu integrieren, die sich leichter und flexibler anfühlt und den ganzen Tag über bequemer zu tragen ist", sagte David Wang, Geschäftsführer von LILYSILK. „Die Kollektion b„Die Kollektion erweitert unsere Activewear-Linie durch durchdachte Stoffkonstruktionen und vielseitiges Design. Wir hoffen, dass sie unseren Kunden eine neue Möglichkeit bietet, Seide als Teil eines aktiven, modernen Lebensstils zu genießen."

    Die SILKAIRY-Kollektion ist ab dem 16. Juli weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter, www.lilysilk.com und oder folgen Sie LILYSILK auf Instagram unter @lilysilk, sowie auf Facebook unter @Lilysilk und.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3006365/image1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-stellt-die-silkairy-kollektion-vor--eine-leichtere-variante-von-seide-fur-moderne-bewegungsformen-302828169.html






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    PR Newswire (dt.)
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