Nedaps Umsatz stieg um 13 %, die operative Marge stieg auf 12,1 %
Alle Schlüsselmärkte trugen zum Umsatzwachstum bei
GROENLO, Niederlande, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ --
Wichtigste Punkte
- Der Umsatz stieg um 13 % auf 152,0 Mio. Euro (1. Halbjahr 2025: 134,9 Mio. Euro). Der Umsatz in den Schlüsselmärkten stieg um 14 %.
- Die wiederkehrenden Umsätze stiegen um 17 % (1. Halbjahr 2025: 11 %) und machte 42 % des Gesamtumsatzes aus (1. Halbjahr 2025: 40%).
- Das Betriebsergebnis stieg auf 18,3 Millionen Euro (1. Halbjahr 2025: 13,8 Millionen Euro). Die operative Marge stieg auf 12,1 % (1. Halbjahr 2025: 10,3 %).
Rob Schuurman, CEO: „Zur Jahresmitte liegen wir mit unserer „Step Up!"-Strategie weiterhin im Plan. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr in allen vier Schlüsselmärkten, wobei der Bereich Viehzucht einen großen Anteil an diesem Wachstum hatte. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen weiter an, was auf die zunehmende Nutzung unserer Digital-Twin-Technologie-Lösungen in den Kerngeschäftsprozessen unserer Kunden zurückzuführen ist; zudem trug deren steigender Anteil an unserer Umsatzzusammensetzung zur Verbesserung der zugrunde liegenden Rentabilität bei."
Kennzahlen
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In Mio. EUR oder in Prozent
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H1 2026
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H1 2025
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Veränderung
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Umsatz
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152.0
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134.9
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13 %
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Wiederkehrende Umsätze
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63.3
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54.2
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17 %
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Wertschöpfung in % des Umsatzes
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74,8 %
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73,2 %
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Betriebsergebnis
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18.3
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13.8
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33 %
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Operative Marge1