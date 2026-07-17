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    Nedap: Umsatz steigt um 13%, operative Marge klettert auf 12,1%

    Starkes erstes Halbjahr: Umsatz, Ergebnis und Gewinn legen deutlich zu, wiederkehrende Erlöse gewinnen an Gewicht – und die solide Finanzbasis schafft Spielraum für weiteres Wachstum.

    Nedap: Umsatz steigt um 13%, operative Marge klettert auf 12,1%
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Umsatz stieg um 13 % auf 152,0 Mio. € (H1 2025: 134,9 Mio. €); Umsatz in den Schlüsselmärkten +14 %, alle Schlüsselmärkte trugen bei, besonders der Bereich Viehzucht.
    • Wiederkehrende Umsätze wuchsen um 17 % auf 63,3 Mio. € und machten 42 % des Gesamtumsatzes aus (H1 2025: 40 %), getrieben durch Digital‑Twin‑ und „As‑a‑Service“-Lösungen.
    • Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf 18,3 Mio. € (+33 %) und die operative Marge verbesserte sich auf 12,1 % (H1 2025: 10,3 %).
    • Nettogewinn erhöhte sich auf 14,7 Mio. € (+35 %) und der Gewinn je Aktie stieg auf 2,22 € (H1 2025: 1,65 €).
    • Finanzlage verbessert: Nettoverschuldung bei -3,9 Mio. € (keine Kreditlinien in Anspruch genommen), Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA -0,2 und Solvabilität 59 %.
    • Strategie/Ausblick: „Step Up!“-Umsetzung im Plan mit weiteren Investitionen in Technologieplattform, Cloud, KI und Cybersicherheit; Wachstum im 2. Halbjahr 2026 erwartet; Capital Markets Day Mitte 2027 angekündigt.



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